﻿Ernährungs-Tipps für Eltern: Was gehört in die Brotbüchse von Schulkindern?

Was Sie zur Bürgermeisterwahl in Schönwölkau wissen müssen – Einladung zum LVZ-Stammtisch

In drei Wochen, am 12. März, wird in Schönwölkau der Bürgermeister gewählt. Die LVZ organisiert dazu am 27. Februar einen Stammtisch mit den vier Kandidaten. Details dazu und was sonst zur Wahl wichtig ist, erfahren Sie hier.