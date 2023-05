﻿Erneut Bootsunfall am Lindenauer Luppe-Wehr: Paddlerinnen können sich selbst retten

Unfall auf inoffizieller Strecke

Am Wehr in Leipzig-Lindenau sind erneut zwei Paddlerinnen gekentert

Die Wasserwacht ist am Freitagnachmittag zum Wehr an der Kleinen Luppe gerufen worden. Zwei Frauen und ein Hund waren gekentert. Sie konnten sich selbst aus den Fluten retten, heißt es. An derselben Stelle war Ende April ein Mann ums Leben gekommen.

