﻿Erneut Kinder missbraucht: Sicherungsverwahrung für Leipziger Ex-Häftling

Leipzig. So schnell kommt er wohl nicht mehr auf freien Fuß: Ein erheblich vorbestrafter Sexualstraftäter muss nach erneuten Fällen des Kindesmissbrauchs in Sicherungsverwahrung. Dies entschied die 3. Strafkammer des Landgerichts Leipzig nach insgesamt sechs Verhandlungstagen. Daniel P. (37) bliebe damit weiter hinter Gittern, nachdem er die gegen ihn jetzt verhängte Freiheitsstrafe verbüßt hat. Eine Maßnahme, um die Allgemeinheit vor dauerhaft gefährlichen Verbrechern zu schützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts der Vorgeschichte des Angeklagten sahen die Richter dies wohl als notwendig an. Immerhin soll Daniel P. sich gleich wieder an Kindern vergangen haben, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie eine Freiheitsstrafe von knapp vier Jahren abgesessen hatte. Dabei hatte die Justiz bereits Vorkehrungen getroffen, als Daniel P. Ende Juni 2019 auf freien Fuß kam. So stand er unter Führungsaufsicht, um von weiteren Taten abgehalten zu werden. Zudem unterlag er einem strikten Kontaktverbot zu minderjährigen Mädchen, durfte sich ihnen weder direkt noch per Telefon oder Internet nähern.

Mit falscher Identität Freundschaft vorgespielt

Nach Erkenntnissen der Ermittler traf er sich jedoch bereits Anfang Dezember 2019 mit seiner damals zehnjährigen Tochter Paula (Name geändert). Zunächst soll er mit ihr über einen Adventsmarkt im Leipziger Umland gebummelt sein, später habe er den Kontakt zu dem Mädchen über WhatsApp intensiviert. Sowohl bei Paula als auch bei zwei weiteren Mädchen, damals zehn beziehungsweise elf Jahre alt, soll der Angeklagte sich sehr hinterhältig deren Vertrauen erschlichen haben. Mit einer zweiten Handynummer gab er sich der Anklage zufolge als eine zwölfjährige „Melanie“ aus, später auch mit einer weiteren Telefonnummer als deren 26-jähriger Cousin „Daniel“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte Daniel P. wird in den Gerichtssaal geführt. © Quelle: André Kempner

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Daniel P. mit diesen falschen Identitäten versucht hat, den Kindern eine Freundschaft vorzuspielen, um sie dazu zu bringen, Nacktbilder und -videos von sich zu machen und ihm zu senden. Das ging laut Anklage sogar soweit, dass er pornografische Aufnahmen seiner Tochter den anderen beiden Mädchen als eine Art Orientierungshilfe geschickt haben soll. In Chats mit den Kindern hätten sexuelle Themen immer wieder eine große Rolle gespielt, hieß es im Prozess.

Aufnahmen in Pädophilen-Netzwerken verbreitet

Über Netzwerke der Pädophilen-Szene soll der Angeklagte die so erlangten Aufnahmen verbreitet haben, auch Bilder und Videos von seiner eigenen Tochter. Kontakte bestanden dabei auch zu rechtskräftig verurteilten Sexualstraftätern, wurde vor Gericht bekannt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Daniel P. sich in diesen Chats auch über Möglichkeiten des sexuellen Missbrauchs von Kindern austauschte.

Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bernd Gicklhorn sah die Tatvorwürfe als erwiesen an und verurteilte Daniel P. wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs und 24 Fällen von Kinderpornografie sowie wegen Verstößen gegen Weisungen der Führungsaufsicht zu drei Jahren und acht Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dies entsprach auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung plädierte für eine Freiheitsstrafe in der gleichen Höhe, sprach sich aber gegen eine Sicherungsverwahrung aus.