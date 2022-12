﻿Erneut Razzia gegen Klimaschützer der „Letzten Generation“ unter anderem in Leipzig

Die Strafverfolgungsbehörden gehen erneut gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ vor. Am Dienstag wurde dabei wieder die Wohnung eines Leipzigers durchsucht.

Erst im November hatten Ermittler der Polizei die Wohnung des radikalen Klimaschützers in Leipzig durchsucht.

Schwedt/Leipzig. Bundesweit gibt es wieder Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der radikalen Klimaschutzgruppe „Letzten Generation“, darunter auch in Leipzig. Wie Cyrill Klement von der Staatsanwaltschaft Neuruppin am Dienstag gegenüber der LVZ erklärte, sind Polizeikräfte seit den Morgenstunden an elf Orten im gesamten Bundesgebiet aktiv.

In Leipzig wurde nach LVZ-Informationen erneut die Wohnung des 29-jährigen Messestädters Jakob Beyer durchsucht und dieses Mal sowohl sein Smartphone als auch sein Laptop beschlagnahmt. Bereits im November hatten Polizeikräfte die Wohnung durchsucht – damals infolge einer Protestaktion an der "Sixtinischen Madonna" in den Dresdner Gemäldegalerien.

Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung

Grund für die Hausdurchsuchungen aktuell seien gleich mehrere Ermittlungsverfahren, „darunter ist auch der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 des Strafgesetzbuches“, erklärte Staatsanwalt Klement weiter. Konkreter Auslöser der eingeleiteten Maßnahmen seien Proteste im April und Mai im brandenburgischen Schwedt gewesen. Damals hatten sich mehrere Personen der Gruppe Zugang zur gesicherten Anlagen der Pipeline „Drushba“ und wollten die Ölzulieferungen aus Russland unterbrechen.

„Die Anlagen wurden mehrfach zugedreht und auch Zufahrtsstraßen zum Gelände blockiert“, so Staatsanwalt Klement. Zudem seien die beteiligten Klimaschützerinnen und -schützer auch auf die Anlagen geklettern und hätten sich festgekettet.

Polizeiaktionen auch in Berlin, Nürnberg, München und Greifswald

Ähnliche Vorwürfe zur Bildung einer kriminellen Vereinigung innerhalb der radikalen Klimaschutzgruppe hatte auch die Berliner Staatsanwaltschaft zuletzt aufgeworfen – und nach Abschluss ihrer Ermittlungen diesen Vorwurf dann aber wieder verworfen. Abgesehen von Leipzig soll es am Dienstagmorgen seit 6 Uhr unter anderem auch Durchsuchungen von Gebäuden in München, Berlin, Nürnberg und Greifswald gegeben haben.

Die Klimaschützer meldeten sich am Dienstag selbst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einschüchterungsversuch handelt. Wir stehen mit Gesicht und Namen für das, was wir tun – wenn der Wunsch nach Informationen besteht, braucht es keine Hausdurchsuchung“, hieß es in einer ersten Stellungnahme.

Von Matthias Puppe / Antonie Rietzschel