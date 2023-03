﻿Erneut Sachbeschädigung an künftiger Polizeiwache auf Leipzigs Eisenbahnstraße

Schon vor Eröffnung der geplanten Polizeiwache Gerät das Gebäude im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf in den Fokus. Nachdem in der vergangenen Woche Plakate mit polizeikritischem Inhalt an die Scheiben geklebt wurden, ging das Glas in der Nacht zum Samstag nun zu Bruch. Zudem wurden Graffiti gesprüht.

Blick am Sonntagmorgen auf den künftigen Polizeiposten in der Eisenbahnstraße 84 in Leipzig-Volkmarsdorf.

Leipzig. Am künftigen Standort der neuen Polizeiwache Leipzig-Ost auf der Eisenbahnstraße ist in der Nacht zum Samstag eine Scheibe eingeschlagen worden. Zudem seien am Samstag mehrere Graffiti an dem Objekt im Stadtteil Volkmarsdorf angebracht worden, teilten die Behörden mit.

Die Scheibe in dem früheren Supermarkt auf Hohe der Hermann-Liebmann-Straße sei in der Zeit von Freitagabend 22.40 Uhr bis Samstagmorgen 8.10 Uhr mit einem noch unbekannten Gegenstand beschädigt worden. Die später angebrachten drei Graffiti hätten eine Größe von jeweils etwa einem halbem Meter und stellten verschiedene Schriftzüge dar. Zum Inhalt ist bislang nichts bekannt. Am Sonntag waren die Graffiti bereits bereinigt worden.

Eine Scheibe am Gebäude wurden mit einem unbekannte Gegenstand attackiert. © Quelle: Andre Kempner

Der entstandene Schaden sei bislang nicht bezifferbar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.