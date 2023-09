Erneut Streik im Einzelhandel in Leipzig und Nordsachsen

Leipzig. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag Beschäftigte im Einzelhandel unter anderem in Leipzig und Nordsachsen zum Streik aufgerufen. Wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß, gehe es konkret um die Unternehmen Kaufland, H&M, Netto, Aldi und Primark.

Parallel zu den Streiks im Norden des Freistaates sollen demnach auch die Beschäftigten in Chemnitz und Zwickau ihrer Arbeit niederlegen. In Zschopau (Erzgebirgskreis) sei am Vormittag eine gemeinsame Kundgebung geplant.

Ähnliche Arbeitsniederlegungen hatte es zuletzt bereits mehrfach unter anderem auch in Leipzig gegeben. Die Öffnungszeiten der Geschäfte waren davon aber nicht betroffen. Anstatt der streikenden Angestellten wurden dann meist Führungskräfte oder extern angeworbener Ersatz im Verkaufsbereich tätig.

Verdi fordert 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde

Grund für die erneute Arbeitsniederlegung sind bislang gescheiterte Verhandlungen über Lohnerhöhungen in der Branche. „Seit nun fast vier Monaten blockieren die Arbeitgeber einen Tarifabschluss, der den Inflationsdruck der Kolleginnen und Kollegen im Einzel- und Versandhandel mildern kann“, so der Leipziger Verdi-Gewerkschafter Thomas Schneider am Donnerstag. Stattdessen würden die Unternehmen Jahr für Jahr neue Rekordumsätze einfahren.

Vor gut einem Monat sei die vierte Verhandlungsrunde in den Tarifgesprächen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ohne Ergebnis abgebrochen worden. Verdi fordert für alle Beschäftigten 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde – was einer Anhebung um 15 Prozent entspräche. Die Arbeitgeberseite biete aber nur 8,4 Prozent. Als nächter Verhandlungstermin sei der 4. Oktober anvisiert.

