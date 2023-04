Erneut Verkehrschaos im Leipziger Sportforum: Polizei geht gegen mehr als 100 Wildparker vor

Am Samstag rollten wieder Blechlawinen auf den Zufahrtsstraßen zum Sportforum an der Jahnallee. Parallel zum Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig reisten auch Konzertbesucher und Schwimmsportfans an. Die Polizei war im Einsatz und versuchte Verstöße gegen die Parkordnung zu verhindern.

Leipzig. Im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels von RB Leipzig am Samstagnachmittag in Leipzig sowie zweier anderer Veranstaltungen im Stadionumfeld hat die Polizei erneut zahlreiche Fälle von Wildparkern geahndet. Insgesamt 110 Ordnungswidrigkeiten seien registriert worden, hieß es. An diesem Wochenende sei es zumindest aber nicht notwendig gewesen, deshalb auch Fahrzeuge abschleppen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschwerend zur bekannt angespannten Verkehrssituation beim Fußballspiel am Nachmittag sei am Abend einerseits auch die Anreise von 12.000 Zuschauern zum Konzert von Electric Callboy in der Arena Leipzig hinzugekommen. Zudem habe es am Samstag im Bereich der Mainzer Straße vermehrt Verstöße gegen die Parkordnung gegeben – aufgrund einer parallelen Veranstaltung in der dortigen Universitätsschwimmhalle, heißt es.

Im Vorfeld hätten alle Beteiligten die Anreisenden zumindest auf die mögliche Nutzung von Park & Ride Plätzen in den Randbezirken samt Stadion-Zubringer mit Öffentlichem Nahverkehr hingewiesen. Diese Parkflächen außerhalb der Innenstadt seien am Samstag zu etwa 78 Prozent ausgelastet gewesen. „Die Parkplätze im Stadtteil Grünau und am Völkerschlachtdenkmal waren voll ausgelastet und an der Neuen Messe zu circa 70 Prozent“, so die Polizeiangaben.