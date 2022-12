﻿Eröffnung am Mittwoch: So sieht es im neuen Edeka in Leipzig-Lindenthal aus

Kurz vor Weihnachten bekommt der Leipziger Ortsteil Lindenthal einen großen Einkaufsmarkt. Der Handelsriese Edeka hat die Verkaufsfläche vor Ort durch einen Neubau verdoppelt. In dem finden sich erstaunlich viele Feinschmecker-Angebote aus der Region. Am Mittwoch war Eröffnung.

Leipzig. Der bekannte Werbeslogan „Wir lieben Lebensmittel“ ist für den neuen Edeka-Markt in Lindenthal keineswegs übertrieben. Denn er bringt unter anderem viele Spezialitäten für Feinschmecker in den Leipziger Norden. An diesem Mittwoch um 7 Uhr öffneten sich die gläsernen Schiebetüren erstmals für die Kundschaft. Was auf den 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche ab sofort geboten wird, zeigte sich aber schon am Vorabend bei einer kleinen Feier mit dem 35-köpfigen Team, Nachbarn und Projektbeteiligten. Betreiber Thomas Potrzebski (47) bekam gleich zu Beginn eine herzförmige Torte in den Farben der Genossenschaft von Marktleiterin Mandy Schaaf (45) überreicht.

Die Baugeschichte

Im Dezember 2021 schloss in der Lindenthaler Hauptstraße 81 ein 22 Jahre alter Diska-Markt, der nur etwa halb so groß war. Im Februar 2022 begann der Abriss, im Mai der Neubau. „Wir hätten nicht gedacht, dass sie es wirklich schaffen, noch vor Weihnachten alles fertigzustellen“, lobte Birgitt Mai vom Ortschaftsrat. In den letzten zwölf Monaten seien viele Einwohner zum Einkaufen an die Messeallee nach Wiederitzsch gefahren, wo der gelernte Außenhandelskaufmann Potrzebski bereits seit 2008 seinen ersten Edeka-Markt betreibt.

Filialleiterin Mandy Schaaf und Inhaber Thomas Potrzebski freuen sich auf die Kundschaft in Lindenthal. © Quelle: Christian Modla

Viele Erfahrungen von dort seien in die Konzeption für Lindenthal eingeflossen, erzählte er nun. „Natürlich haben wir auch in der Umgebung analysiert, was vielleicht bei der Versorgung fehlt und besonders gebraucht wird.“ Der hochgewachsene Chef kennt den Handelsstandort in Lindenthal schon lange. „Ich habe hier einen Teil meiner Ausbildung absolviert und in der Silvesternacht zur Jahrtausendwende allein oben im Büro gesessen, um zu schauen, ob die Computer mit dem Datumswechsel auf drei Nullen klarkommen.“ Laut Edeka-Expansionsleiter Toni Kunze wollte sich der frühere Diska-Betreiber den Neubau-Stress nicht mehr antun. „Deshalb sind wir ins Eigentum gegangen und konnten Herrn Potrzebski für das Projekt gewinnen.“

Grüne Kaufhalle

Um das recht kleine Grundstück optimal zu nutzen, bekam das neue Gebäude im Eingangsbereich einen zweiten Stock (bis 8,50 Meter) für Sozial-, Büro- und Sanitärräume. Im Erdgeschoss findet sich eine Bäckerei Steinecke samt Café mit Tischen und Stühlen. Links daneben geht es in die Kaufhalle, deren Blickfang 35 Meter breite Dachbinder aus Holz sowie einige flache Raumteiler-Wände aus Mauersteinen sind. „Es handelt sich um gut recyclebare Materialien. Im ganzen Haus wurde sehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geachtet“, erklärte Stefan Seydholdt von der verantwortlichen Baufirma W.S. Gewerbebau GmbH aus Rudolstadt.

Auf dem Parkplatz vom neuen Edeka-Markt in Lindenthal gibt es auch Elektro-Ladesäulen und Stellflächen für Lastenfahrräder. © Quelle: Jens Rometsch

So gibt es überall energiesparende LED-Beleuchtungen, ein begrüntes Dach und Photovoltaikanlagen, überdachte Fahrradstellplätze, zwei Elektro-Ladepunkte bei den 65 Pkw-Stellplätzen sowie spezielles Licht für die Außenwerbetafeln, das kaum noch Insekten anzieht. Die gesamte Raumheizung werde aus der Abwärme der Kühlschränke gewonnen, das Gebäude im Sommer auch mittels Luft-Wärme-Pumpen angenehm klimatisiert.

Das Angebot

Rund 25 000 Produkte finden in den Regalreihen Platz. Das ist gleichviel wie in Wiederitzsch, aber weniger als in Eilenburg, wo erst im November ein neues Edeka-Center mit doppelt so viel Verkaufsfläche öffnete. Im Bereich Lebensmittel dürfte in Lindenthal aber ebenfalls nichts fehlen. Im Gegenteil: Auffallend sind große Flächen für Obst und Gemüse, vegetarische und vegane Speisen, eine Riesen-Auswahl an Delikatessen und regionalen Produkten. Ob Eier aus Bad Dürrenberg, Bier aus Nerchau und Krostitz, Elstermühle-Kaffee aus Plagwitz, Mehl vom Saatgut Plaußig, Honig der Imkerei Beer aus Portitz, etliche Spirituosen, Quittenmus oder Rosenberg-Feinkost aus Leipzig, Weine von Kleinerzeugern aus Mitteldeutschland – die Liste heimischer Produzenten ist wirklich außergewöhnlich lang.

15 Meter lang ist die Frische-Theke, zu der auch eine hauseigene Fleischerei gehört. © Quelle: Christian Modla

Hinzu kommt zum Beispiel eine Auswahl an Whisky, Rum oder Gin, bei der viele Läden in der Innenstadt passen müssten. Besonders stolz ist Potrzebski, der selbst gern kocht, auf die 15 Meter lange Frische-Theke mit hauseigener Fleischerei, Käse, Fisch. Dort stehen auch sogenannte Dry-Aged-Schränke, in denen Rindfleisch schonend reift und so besonders delikat wird.

Erster Eindruck

Die Premieren-Besucher zeigten sich begeistert. „Die Auswahl ist gewaltig und die Gänge sind nicht zu eng, sondern schön breit“, lobte Thomas Kuhnert vom Ortschaftsrat. Die Lindenthaler Stadträte Andreas Geißler (SPD) und Uwe Rothkegel (CDU) hoben hervor, dass die Bürger nun nicht mehr für größere Besorgungen weit fahren müssten, es auch Haushaltwaren und viele Service-Leistungen im neuen Markt gebe.

Viel Platz in den Gängen und flache, gut erreichbare Regale gehören zum Konzept. Das Raumdesign bestimmen zwei Meter hohe Dachbinder aus recyceltem Holz sowie Raumteiler-Wände aus Ziegelsteinen. © Quelle: Christian Modla

„Die meisten Mitglieder unseres Teams sind Neueinstellungen, unterstützt von erfahrenen Kräften aus Wiederitzsch“, erzählte Marktleiterin Mandy Schaaf, die selbst aus Wiederitzsch gewechselt ist. „Seit dem 21. November haben wir schon alle gemeinsam Waren eingeräumt. Die Stimmung im Team ist super und sehr familiär. So wollen wir hier auch unsere Kundschaft begrüßen.“

Zur Eröffnung waren am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr die Leipziger Icefighters vor Ort, am Freitag kommt um 16 Uhr eine Abordnung von RB Leipzig mit dem Maskottchen Bulli. In dieser Woche wird vor dem Markt auch gegrillt und Glühwein ausgeschenkt. Alle Einnahmen dieser Aktion gehen an die Nachwuchsarbeit beim benachbarten Sportverein TSV Lindenthal. Geöffnet hat der neue Edeka von Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr.