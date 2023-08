Kostenfrei bis 18:33 Uhr lesen

Amtsgericht Altenburg

Vorerst auf freiem Fuß: Am Amtsgericht Altenburg wurde einem Ex-Polizisten neben schweren Vorwürfen wie Körperverletzung auch der Drogenverkauf an Minderjährige angelastet. In diesem Punkt wurde der 29-Jährige nun freigesprochen – in anderen jedoch nicht.