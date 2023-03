﻿Erste Hilfe bei Depressionen: Jugendliche aus Leipzig drehen Aufklärungsvideos für Schüler

Warnstreik in Leipzigs Kitas: Eltern und die Angst vor „Erziehungsrobotern“

Viele Kindertagesstätten in Leipzig sind am Mittwoch zu oder haben nur teilweise offen. Das stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Was halten sie vom Warnstreik? Welche Probleme befürchten sie für die künftige Kinderbetreuung?