﻿Erste Leipziger Apotheke bietet Bluttests an – Kritik von der Ärztekammer

Leipzig. Eine Blutuntersuchung und die Bekanntgabe der Diagnose machen oft mehrere Arzt-Termine und lange Wartezeiten nötig. In Kooperation mit Laboren und Apotheken arbeitet die Plattform Probatix gerade an einer Alternative: Sie bietet Schnelltests zu Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten an, die in Apotheken durchgeführt und diagnostiziert werden. Das entlaste Ärztinnen und Ärzte, heißt es.

Der Impuls für das Projekt hat mit einer Erkenntnis aus der Pandemie zu tun: „Die Corona-Schnelltests in den Apotheken haben gezeigt, wie niedrigschwellig medizinische Diagnostik sein kann“, sagt Daniel Werner, Mitgründer und Geschäftsführer von Venture Leap. Durch die Entwicklung von Software wie Probatix könnten Test-Prozesse digital abgewickelt werden.

Tests in Leipziger Apotheken: Aus Corona gelernt

Deshalb arbeitet das 2019 gegründete, eigenfinanzierte Unternehmen daran, Schnelltests auf andere medizinische Felder auszuweiten. Nach erfolgreicher Pilotphase ist Probatix seit April 2023 auf dem Markt. „Durch eine Kapillarblutentnahme, einen Pieks in den Finger, können zahlreiche bekannte Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten frühzeitig erkannt werden“, so Werner.

Der Test wird dann in einem Labor ausgewertet. Das Ergebnis bekommt der Kunde digital übermittelt. Dabei fungiert die Probatix-Software als Schnittstelle. Apotheken – die am 14. Juni bei einem Aktionstag auf Nachwuchssorgen, stagnierende Honorare und Lieferengpässe aufmerksam machen wollen – zahlen an das Unternehmen für jeden Test eine Provision.

Ein kleiner Pieks in die Fingerkuppe: Mit Kapillarbluttests lassen sich Krankheiten, Unverträglichkeiten oder Allergien erkennen. © Quelle: Dirk Knofe

Mittlerweile haben laut Werner zwei Dutzend Apotheken in mehreren deutschen Städten das Angebot eingeführt. Die Leipziger Park-Apotheke in Kleinzschocher ist eine von ihnen. „Bislang sind die Erfahrungen sehr positiv“, sagt Thomas Lange und nennt ein Beispiel: „Eine meiner Kundinnen möchte ihre Blutwerte öfter überprüft haben. Ihre Arztpraxis hat aber nicht genug Kapazitäten. Nun macht sie die Tests bei uns und fühlt sich durch die häufigere Überprüfung sicherer.“ Die für Laien oft kaum verständlichen Angaben in den übermittelten Ergebnissen erläutern Lange und sein Team den Patienten gern. Weichen die Werte vom Normbereich ab, werde natürlich ein Arztbesuch nahegelegt, betonen Werner und Lange.

Die Tests in der Park-Apotheke können digital über die Homepage oder telefonisch organisiert werden. Bislang bietet das Geschäft in der Antonienstraße einen Kombi-Bluttest mit neun Werten an – darunter Zucker, die Vitamine B12 und D sowie der Eisengehalt. Außerdem kann die Kundschaft sich auf Zöliakie (Weizenunverträglichkeit) und Histaminintoleranz überprüfen lassen.

Bluttest-Projekte drängen auf den Markt

Tests zum Vitamin-D-Gehalt ermöglichen mehrere Apotheken in Leipzig schon länger – allerdings nur nach Anschaffung kostspieliger Maschinen. Das sei durch Probatix nicht mehr erforderlich, erklärt Werner. Die Zahl der verschiedenen Tests solle in naher Zukunft auf etwa 30 erhöht werden. „Momentan kommt jeweils im Wochenrhythmus ein neuer Test hinzu.“

Die Kosten für Tests liegen in der Park-Apotheke zwischen 1,50 Euro (Glukose) und 49,95 Euro (Histamin) – und müssen privat bezahlt werden. Aus finanzieller Sicht ist die Diagnostik also keineswegs niedrigschwellig. „Unser langfristiges Ziel ist es, dass die Krankenkassen die Kosten übernehmen“, sagt Werner. „Uns ist klar, dass das ein dickes Brett ist und Zeit braucht.“

Probatix ist nicht die einzige Firma, die diesen Bereich auf dem Gesundheitsmarkt erschließen will. Das Projekt „Aware“ plant Bluttests mit einer für Laien verständlichen Auswertung ebenso wie „Mirror“. Beide sind allerdings noch nicht so weit wie Werner und sein Team.

Mediziner plädiert für Arztbesuch

Vertreter der Ärzteschaft sehen das skeptisch. „Grundsätzlich gilt: Diagnostik und Therapie sind allein ärztliche Aufgaben“, betont Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. „Zuerst muss die Anamnese beim behandelnden Arzt erfolgen, erst dann kann es Untersuchungen außerhalb von Sprechzimmer oder Klinik geben. Deshalb gehören solche Tests nicht in die Hände von Apothekern.“

Der Leipziger Allgemeinmediziner Dr. Wolfram Mertz sagt: „Es muss klar sein, dass es sich um akkreditierte, standardisierte Tests handelt, die zertifiziert sind. Es muss adäquate Bedingungen für den Transportweg geben und der Datenschutz gewährleistet sein.“ Um sicherzugehen, sollten sich Patienten lieber bei ihrer Hausärztin oder beim Hausarzt des Vertrauens vorstellen, Beschwerden oder Wunschuntersuchungen ansprechen.

Probatix-Chef Werner bekräftigt auf Nachfrage: „Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Testherstellern und Laboren mit Zulassung und Sitz in Deutschland zusammen. Wir bieten nur Tests an, bei denen der postalische Transport keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis haben kann.“ Auch der Datenschutz sei in vollem Umfang gesichert.

