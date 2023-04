﻿Kreatives im Leipziger Osten: Erste „Mode Reform“ mit jungen Leipziger Labels

Die Kreativszene Leipzigs sitzt vor allem im Westen und Süden der Stadt, aber der Leipziger Osten schließt auf: Am Sonntag, dem 23. April, steigt die erste Auflage der Veranstaltung „Mode Reform“ in der neuen Location Garage Ost. 16 Aussteller zeigen nachhaltige Mode und Upcycling-Artikel.

In der Garage Ost in der Hermann-Liebmann-Straße/Ecke Konradstraße ist ein neuer Treffpunkt im Leipziger Osten entstanden.

Leipzig. Die Kreativszene Leipzigs sitzt vor allem im Westen und Süden der Stadt, aber der Leipziger Osten schließt auf: Am Sonntag, 23. April, steigt die erste Auflage der Veranstaltung „Mode Reform“ in der Garage Ost an der Hermann-Liebmann-Straße, einem noch neuen Treffpunkt im Leipziger Osten. Insgesamt 16 Aussteller präsentieren von 12 bis 22 Uhr ihre Produkte aus den Bereichen Modedesign, Second-Hand-Kleidung, Upcycling, Schmuck, Möbel, Handgemachtes, Unterwäsche und Accessoires. Es handelt sich um junge Unternehmen aus allen Teilen der Stadt, die sich der Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Konsum-Reduzierung verschrieben haben. Besucherinnen und Besucher der „Mode Reform“ können schauen, stöbern, kaufen oder einfach nur verweilen und sich informieren. Auch Workshops für Siebdrucken, Sticken oder Färben werden angeboten, dabei werden Techniken zum Aufwerten der eigenen Textilien vermittelt. Der Eintritt ist frei.

Leipziger Modedesigner und Kunsthandwerker sind dabei

Das Second-Hand-Geschäft „Fummelei“ gehört zu den Akteuren der Veranstaltung Mode Reform. © Quelle: Andre Kempner

Mit dabei sind die nachhaltigen Leipziger Modelabels IHM (Designerin Anne-Maria Ihm) und Studio Jiro (Designerin Jill Röbenack), Candyflip (Basecaps aus Leipzig), das Goldschmiedeatelier Frank, der Möbel- und Dekoladen Kiko Ost, die Second-Hand- und Vintage-Läden „Fummelei“ „Küss mich wach“, „War mal deins“, Kazimir und Osteck, der Lingerie-Laden Musche Bubu für nachhaltige, teilweise handgemachte Unterwäsche, die teils direkt aus Leipzig kommt. Außerdem sind die Initiativen Fair Fashion Lab und Fashion Revolution Leipzig dabei, die für nachhaltige, ökologische, fair produzierte Bekleidung eintreten. Aus dem kunsthandwerklichen Bereich präsentieren sich die Labels Alchenie (natürlich gefärbte Textilien), Künstlerin Netti Kuhl (Siebdruck-Workshop) und das Stick’s Leipzig mit Bestickungen.

Im Rahmenprogramm gibt es eine Fashion-Performance des Labels Rojalou von Noah Schumann aus der Hermann-Liebmann-Straße, der einen Mix aus handgemachten Kleidungsstücken und Accessoires, Siebdruck-, Näh-, Stick- und Designarbeiten sowie Malereien und Tattoos anbietet. Zum Abschluss spielt um 20 Uhr die Leipziger Band Headfuzz.

Garage Ost als neuer Treffpunkt im Leipziger Osten

Die Garage Ost an der Hermann-Liebmann-Straße/Ecke Konradstraße ist ein noch recht neuer Gemeinschaftsraum im Leipziger Osten. Seit zwei Jahren ist sie als Treffpunkt für Künstler und Kreative, Schauplatz für Events, Ausstellungen und Vorträge mit Café- und Barbetrieb am Start.

Blick in die Garage Ost in Neuschönefeld. © Quelle: Andre Kempner

Laut dem Verein Industriekultur Leipzig handelt es sich um Restgebäude der einstigen Maschinenbau- und Eisenwarenfabrik J.G. Schöne und Sohn aus der Zeit ab 1850. Ab 1928 und auch noch zu DDR-Zeiten befanden sich in dem Industriegebäude eine Autowerkstatt, Wäscherei und andere kleine Firmen. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde ein Großteil der dreigeschossigen Gebäude abgerissen, nur an der Ecke Hermann-Liebmann-/Konradstraße blieben Teile stehen. Nach jahrzehntelangem Leerstand und Verfall wurden die Restgebäude inzwischen zur soziokulturellen Nutzung teilsaniert. Der Name „Garage“ erinnert an die Zeit, als das Unternehmen als Firma „Karl Wirth Automobile“ Chevrolets verkaufte und reparierte.