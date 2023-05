﻿Erster Leipziger Superblock: „Nicht für Autos, sondern für Menschen“

Leipzig. Ein langer Tisch steht auf der Hildegardstraße, Kaffee, Aprikosen, Fladenbrot, Wurst und Käse darauf. Die Tafel werden sie am Abend wieder wegstellen, doch die übrigen Elemente von Leipzigs erstem „Superblock“, der am Donnerstag offiziell eröffnet wurde – sie werden für mindestens ein Jahr bleiben. Rosa, grün und gelb leuchten drei kreisrunde Sitzbänke. Sie halbieren die Fahrbahn, in ihrer Mitte wachsen Pflanzen. An den beiden Enden des Straßenabschnitts kennzeichnen blaue Schilder, auf denen die Figuren Ball spielen, die Regeln, die auf den rund 60 Metern neuerdings gelten: Schritttempo und Parkverbot – eine verkehrsberuhigte Zone.

Zehn Poller trennen die Kreuzung zwischen Hildegard- und Ludwigstraße mittels einer Diagonalsperre in zwei Hälften. Die Grenze bleibt zwar für Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrer durchlässig – aber nicht für Autos. Der Durchgangsverkehr soll einen Schleichweg verlieren und auf die Hauptstraßen ausweichen. „Es ist ein toller Tag“, sagt Thomas Dienberg. Der Grünen-Politiker ist Leipzigs Baubürgermeister und mit dem Rad hier. Er spricht von einem „Reallabor“. Vorerst ein Jahr lang soll im Leipziger Osten das „Superblock“-Konzept erprobt werden, mit dem die katalanische Metropole Barcelona seit einigen Jahren Schlagzeilen macht. „Städte werden nicht für Autos, sondern für Menschen gemacht. Sie müssen lebenswert sein“, betont Dienberg.

Bessere Luft, mehr Sicherheit für Kinder

Während seiner Rede vergeht kaum eine Minute, in der nicht ein Auto durchwill. Ein paar von ihnen schleichen an den rund 50 Versammelten vorbei, die meisten Fahrerinnen und Fahrer drehen jedoch lieber um. Lediglich 10 000 Euro für Schilder und Poller kostet die Stadt das Pilotprojekt, dessen Auftakt nicht zufällig in eine Woche fällt, in der etwa 1500 internationale Radexperten zur Velo-City-Konferenz in Leipzig weilen. Die Initiative dazu stammt indes nicht aus dem Stadtrat oder dem Verkehrsdezernat – im Gegenteil: „Die Verwaltung musste geschoben werden, bis der Motor angesprungen ist“, gibt Dienberg zu.

Die Nachbarschaft trifft sich auf der Straße zum Essen: Vor einer Woche war das wegen des Verkehrs und wegen parkender Autos noch nicht möglich. © Quelle: André Kempner

Starthilfe haben die elf Mitglieder des vor zwei Jahren gegründeten Vereins „Superblocks Leipzig“ gegeben, allesamt Anwohnerinnen und Anwohner. Sie waren es auch, die eine Förderung von rund 340 000 Euro für dreieinhalb Jahre aus einem Stadtentwicklungsprogramm der Bundesregierung an Land zogen: Geld für Aufklärungsarbeit in der Nachbarschaft, für die Sitzbänke und für Mini-Jobs, um das alles zu stemmen. Das Stadtklima, die Luftqualität, die Gesundheit soll sich verbessern, wenn hier keine Autos mehr durchrauschen. Insbesondere für Kinder soll es sicherer werden, wenn sie nicht mehr zwischen zwei Fahrzeugen die zugeparkte Straße überqueren müssen. „Wir wünschen uns einen Raum, in dem die Nachbarschaft ins Gespräch miteinander kommt“, erklärt Ariane Jedlitschka.

Kritik von Händlern und Gastronomen

Das Ziel haben sie gleich am ersten Tag erreicht: Eine Gruppe von Männern hat Redebedarf, Gewerbetreibende aus der benachbarten Eisenbahnstraße. 20 von ihnen haben einen Brief an Dienberg unterzeichnet und sich an Azim Semizoğlu vom städtischen Migrantenbeirat gewandt, der nun für sie spricht. „Sie hatten nicht verstanden, vielleicht auch wegen sprachlicher Hürden, dass die Aktion für länger gedacht ist. Ohne Parkplätze verlieren sie Kunden“, sagt er. „Sie fühlen sich ungesehen, nicht mitgenommen. Dabei haben sie als Erste hier investiert und dem Viertel zum Aufschwung verholfen.“





Erster Leipziger Superblock Nach dem Vorbild Barcelonas soll ein Pilotprojekt die Lebensqualität in Volkmarsdorf verbessern. © Quelle: Nicole Eyberger & Nicole Grziwa

Ariane Jedlitschka vom „Superblocks“-Verein widerspricht. Immer wieder sei das Team in die Läden gegangen. Für die Flugblätter habe man neben englischen, spanischen, russischen Texten eigens Einleger in Arabisch, Farsi und Türkisch gedruckt. „Aber es ist gut, dass sie jetzt hier sind, um mit uns zu sprechen.“ Dienberg wiederum fordert die unzufriedenen Händler und Gastronomen auf, sich ab sofort zu beteiligen. „Wir probieren das ein Jahr lang aus und wenn Sie uns sagen, was schlecht läuft, dann berücksichtigen wir das“, verspricht er. „Nur eines wird es nicht geben: dass alles wieder wie vorher wird.“ Der Politiker spricht von einer Graswurzelbewegung. Keine Zwangsbeglückung von oben, sondern Ideen aus der Mitte der Bevölkerung seien gefragt. „Wenn sich auch anderswo Gruppen bilden, helfen wir.“

Tatsächlich stehen manche offenbar in den Startlöchern. Im Leipziger Westen wird ein Abschnitt der Merseburger Straße im Herbst zu einer verkehrsberuhigten Flaniermeile, das ist beschlossene Sache. Ildiko Stercken, die dort ein Foto-Studio betreibt und sich in der Initiative „Kleine Merse“ engagiert, freut sich darauf. Sie sagt aber auch: „Als Superblock würde es vielleicht sogar noch besser funktionieren: Dann wäre nicht nur ein kleines Stück vom Verkehr isoliert, sondern die ganze Umgebung rückt in den Blick.“ Kinder, die Seilhüpfen, Eltern mit Hula-Hoop-Reifen um die Hüften – „wir haben auf der Straße schon jetzt sehr schöne Momente erlebt“, erzählt sie.

Eine solche Entwicklung wünscht sich Matthias Walter auch für den Leipziger Norden. Der Schauspieler, der neben Theater-Engagements oft in TV- und Kinoproduktionen zu sehen ist, gehört zu den Initiatoren des Netzwerks „Zukunftsmusik“. Einen ersten Erfolg verbucht die Gruppe, seit ein Teil der Lützowstraße Tempo-30-Zone ist. „Aber wir träumen von viel mehr“, sagt er. „Der Superblock ist eine tolle Idee.“ Auf dem Friedenskirchplatz wollen sie am 1. September ein Fest feiern und Ideen austauschen. Gut möglich, dass sie Besuch aus der Hildegardstraße bekommen: Die Leute vom Superblocks-Verein haben sich vorgenommen, dass auch andere von ihren Erfahrungen profitieren sollen.

Programm am 12. Mai auf der Hildegardstraße: 14 Uhr, Spielmobil; 16 Uhr, Performance; 17 bis 19 Uhr, Mitmachforum.