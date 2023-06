﻿Prozessauftakt gegen „Letzte Generation“ in Leipzig: Erfahrene Aktivisten auf der Anklagebank

Leipzig. Es ist früh am Morgen, als sich im Leipziger Zentrum mehrere Leute auf die Straße setzen, ein Banner entfalten: „Stoppt den fossilen Wahnsinn“, steht darauf. Es kommt zum Stau. „Als „choreographiert“, beschreibt das ein Autofahrer. Aber eine der Personen sei doch recht nervös gewesen. Der Mann ist Zeuge vor dem Amtsgericht Leipzig, in einem Verfahren gegen radikale Klima-Aktivisten, die im Juni 2022 den Georgiring blockierten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei denen ist ein Jahr später keinerlei Nervosität zu spüren: Pia Judith O., Kevin H., Elena T., Leon M. und Maike G. gehören mittlerweile zu den erfahrenen Anhängern der „Letzten Generation“. Klebe-Aktionen und Blockaden sind für sie Routine, strafrechtliche Konsequenzen nehmen sie in Kauf: Kevin H. saß bereits in Untersuchungshaft, Elena T. in Präventivhaft. Gegen Maike G. läuft derzeit noch ein Verfahren in Berlin, ihr droht auch noch ein weiteres in Dresden. Die Studentin hatte sich in der Galerie der „Alten Meister“ an den Rahmen des Gemäldes der Sixtinischen Madonna geklebt.

Anhänger der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag in der Leipziger Innenstadt auf dem Ring blockiert. © Quelle: Friederike Pick

Die „Letzte Generation“ ist wegen ihrer Aktionen umstritten. Politik und Sicherheitsbehörden verfolgen deren Aktivitäten ziemlich genau – eben weil sich deren Anhänger nicht von Bußgeldern und Haftstrafen abhalten lassen. Aus Solidarität mit den Angeklagten wurde Donnerstagmorgen erneut der Georgring blockiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Prozess hat das Amtsgericht Leipzig spontan in einen größeren Saal verlegt, keiner der Angeklagten widerspricht an diesem Tag der Anklage. Stattdessen verlesen sie Statements, in denen es um ihre Motivation geht. Natürlich, sie könne wählen gehen, sagt Pia Judith O. Oder selbst in die Politik gehen. „Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Technische Lösungen finden, Bäume pflanzen – das ist nur symptomatisch.“ Kevin H. erklärt: „Die ,Letzte Generation’ ist eine Möglichkeit, das Leid und die Verzweiflung, die wir spüren, sichtbar zu machen.“ Fragen zum konkreten Ablauf mag niemand beantworten.

Polizei: Stimmung war „ruhig“ und „entspannt“

Dafür treten mehrere Polizisten auf, die beschreiben, wie sie Aktivisten aufforderten, die Straße zu verlassen. Pia Judith O. und Kevin H. hatten ihre Hände auf den Asphalt geklebt. Mithilfe einer Lösung aus Olivenöl- und Zitronensaft wurden sie losgelöst. Die Stimmung vor Ort beschreiben die Beamten als „ruhig“ und „entspannt“ – nach einer Stunde seien alle Fahrspuren wieder komplett freigegeben worden.

Als Zeugen sagen auch vier Autofahrer aus, die 20 Minuten oder sogar eine Stunde standen. Zwar konnte ein Vater seine Tochter nicht rechtzeitig in den Kindergarten bringen, musste eine Ärztin einen OP-Termin verschieben – konkrete Nachteile sind jedoch keinem entstanden. Die nüchternen Aussagen vor Gericht bilden den Kontrast zu den Pöbeleien, die mittlerweile bei Blockaden zu hören sind.

Unterschiedliche Bewertung der Gerichte

Ob sie gewusst hätten, worum es bei dem Protest ging, fragt etwa Pia Judith O. mehrere Zeugen. Ob sie das Vorgehen verstehen könnten. „Ich kann das verstehen. Die Frage ist, ob es richtig ist“, antwortet einer. Die Antwort, zumindest aus Sicht von Angeklagten und Verteidigern, liefert an diesem Tag ein Sozialwissenschaftler aus Berlin, der sich mit Protestformen beschäftigt und vor Gericht die Legitimität des zivilen Ungehorsams herausstellt, besonders in Zeiten der Klimakrise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine eindeutig juristische Bewertung fehlt bisher. Es gibt Gerichte, die radikale Klimaschützer wegen Nötigung zu Bußgeldern verurteilten – das Amtsgericht Heilbronn verteilte sogar Haftstrafen, weil die Beschuldigten trotz vorheriger Strafen weiter an Aktionen teilgenommen hatten. Das Landgericht in Berlin verwarf wiederum den Vorwurf der Nötigung. Mit der Begründung, dass Autofahrer „generell“ auch auf Bus und Bahn umsteigen könnten. Die Entscheidung des Amtsgerichts Leipzig wird für den kommenden Dienstag erwartet.

LVZ