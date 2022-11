Erstmals Einblicke in Leipzigs Zeltstadt; und das Mintzlaff-Beben: Das war der Freitag

Leipzig erwartet dieses Jahr noch hunderte Flüchtende – und baut deshalb neue Notunterkünfte. An diesem Freitag gewährte die Stadt zum ersten Mal der Öffentlichkeit einen Blick in Leipzigs neue Zeltstadt. Außerdem am heutigen Freitag: Ein Paukenschlag bei RB Leipzig.