﻿„Es ist eine Horrorvision“: Der Kampf ums Leipziger Neuseenland

Leipzig. Will man jemanden aus Markkleeberg für ein Gespräch gewinnen, genügt meist eine Andeutung, man wolle über das Thema Wasser reden.

Und so ruft Karsten Schütze, obwohl er längst Feierabend hat, schnell zurück. „Man muss jetzt wirklich aufpassen“, sagt er. „Es gibt mittlerweile Grenzen, die überschritten werden.“ Der Markkleeberger Bürgermeister klingt besorgt.

In ernster Stimmlage erzählt Schütze von den Plänen der sächsischen Landesdirektion. Die in Chemnitz ansässige Behörde möchte ein Gesetz auf den Weg bringen, das auf dem Cospudener See unbegrenzt Motorboote zulassen würde. Grundlage ist das vor mehr als zehn Jahren von der schwarz-gelben Regierung geänderte Wassergesetz. Schütze ist vehement dagegen. „Es ist eine Horrorvision, wir werden uns zur Wehr setzen“, sagt er. „Motorboote zwischen Stand-up-Paddle, Seglern und Badenden – das will ich mir gar nicht vorstellen.“

Was gibt es hier schon für Sorgen?

Vermutlich kann Schütze sich die Gegenwehr sparen. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass Justizministerin Katja Meier (Grüne) das Gesetz verändern will, bevor es umgesetzt werden kann. Wie es aussieht, werden vorerst keine Motorboote über den Cossi knattern. Aber dem Bürgermeister Karsten Schütze geht es längst um etwas Grundsätzliches. „Unser Ziel muss es doch sein, dass die Menschen sich wohlfühlen“, sagt er. „Der Cossi ist die Badewanne der Leipziger und Markkleeberger, die Erholung muss im Vordergrund stehen.“

Zieht man mit den warnenden Worten von Schütze an die Badewanne, also: ans Ufer des Cospudener Sees, bekommt man die beiden Dinge nicht zusammen. Hier der besorgte Bürgermeister, dort der stille See. Was gibt es hier schon für Sorgen?

Doch unter der Oberfläche vieler Leipziger Seen ist ein Streit entbrannt, der nicht immer sofort ersichtlich ist. Er handelt von der Frage, wie viel Kommerz, Gastronomie und Sport an den malerischen Ufern erlaubt sein darf. Oder ob man die Seen nicht genau davor beschützen sollte, um Ruhe und Natur zu ermöglichen.

Es ist kein neuer Kampf. Aber in diesem Sommer wirkt es so, als würden beide Seiten auf eine Art Entscheidung drängen.

Fallersleben: „Der See erglänzt’ im Abendrot“

Ein Anzeichen dafür sind Männer wie Martin Schmid und Jörg Petzschler. Ein Makler und ein Lehrer, die gern einen Aquapark auf dem Kulkwitzer See installieren würden. Einen XXL-Spielplatz mit Rampen, Rutschen, Sprungtürme. Doch ihr Plan, so deutet es sich an, scheint zu scheitern.

XXl-Spielplatz mit Rutschen und Rampen: Der geplante Aqua-Park am Kulkwitzer See © Quelle: privat/Martin Schmid

Bevor man sich den beiden Männern widmet, lohnt es sich, etwas tiefer in das Thema See einzutauchen. Denn Seen waren bei deutschen Dichtern und Denkern schon immer ein beliebtes Motiv – vor allem als Ort der Kontemplation. In Rilkes Gedicht „Königin See“ steht er für Dunkelheit: „Und wenn der Sonnenflug gelähmt/ Da hüllt die See in schwarzen Samt sich.“

In Goethes „Auf dem See“ ist er ein Naturspektakel: „Morgenwind umflügelt / Die beschattete Bucht / Und im See bespiegelt / Sich die reifende Frucht.“

Im gleichnamigen „Auf dem See“ von Fallersleben ist es am See besonders ruhig, er schreibt: „Ich saß in einem Fischerboot / Und hörte nur den Ruderschlag / Der See erglänzt’ im Abendrot / Zur Rüste ging der müde Tag.“

Auch Fontane ist „Auf dem See“ – und dort „erfüllt von heitrer Ruh’“.

Martin Schmid und Jörg Pentzschler blicken ein wenig anders auf den See. Sie finden: Dort fehlt es etwas. Es gebe „keine Attraktion, die man gemeinschaftlich mit den Kindern machen kann“, sagten sie der LVZ. Anfang März stellten sie ihre Pläne für den Aquapark vor – eine Genehmigung von der Stadt Leipzig erhielten sie bis heute nicht. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass diese womöglich auch nie kommen wird.

Kehrt der Geist von Rilke in den Leipziger Seen ein?

Auch Karsten Schütze, der Markkleeberger Bürgermeister, sagt: Er habe in letzter Zeit immer mehr Angebote und Anfragen für Attraktionen an seinen Seen bekommen. „Es gab Anfragen für eine Wasserhochburg oder ein Theater mit einer schwimmenden Bühne im See“, sagt er. Er sagte ab. „Für uns ist eine Grenze erreicht – für Natur und Anlieger.“ Auch die Zahl von Veranstaltungen habe er begrenzt.

Kehrt etwa der beschauliche Geist von Rilke, Goethe und Co in der Leipziger Neuseenlandschaft ein?

Ein Gegenargument findet sich einige Hundert Meter entfernt vom Markkleeberger Ufer, am Nordstrand. Der Bereich obliegt der Stadt Leipzig. Die dortige Hacienda ist ein Hotspot für Firmenfeiern. Oft ist die Musik schön laut – zur Freude vieler Gäste der Hacienda. Manchmal dringt sie bis ans gegenüberliegende Ufer. Zum Ärger des Badepublikums. „Wir haben das bei uns ein bisschen besser organisiert“, sagt Schütze und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Es ist eine Vielzahl von Interessenten, die darum ringt, wie etwa der Cospudener See denn am besten zu nutzen sei. Aber natürlich hat nicht jeder etwas gegen eine intensive, verantwortungsvolle Nutzung. Am anderen Ende von Leipzig, tief im Norden, liegt ein Gewässer, das ganz bewusst zur Kulisse für Sport oder Kultur gemacht wird. Und wo man genau darauf stolz ist: Der Schladitzer See mit der Schladitzer Bucht, kurz Schladibu.

Größte überdachte Freiluftbühne Deutschlands – an einem Leipziger See

„Ostern wird richtig was los sein“, freut sich André Zwerschke, hauptberuflicher Vermarkter des All-on-Sea Sport Resorts in der Bucht. Seine Bucht wird gesponsert vom Modelabel Camp David. Das Resort verwaltet den gesamten Strand des Sees. Jetzt berichtet er von großen Umbaumaßnahmen: Eine breitere Straße zum Wassersportbereich. Ein neuer, asphaltierter Parkplatz. Eine neue Wendeschleife für den autonom fahrenden Bus. Eine neue Eventfläche mit Blick auf den Sonnenuntergang. Neue Sitzmöbel, eine neue Bar. Auch neue Module für den Wasser-Spielplatz würden Ende Mai angeliefert. „Wir hoffen auf ganz viele Gäste“, sagt Zwerschke. „Wir stehen nie still und haben immer neue Pläne.“

Schauspieltruppe auf der Baustelle: das Ensemble, der Freie Bühne Biesen freut sich sehr über die Erweiterung der Seebühne. Über 650 zusätzliche Plätze sollen bis August errichtet werden. Damit wird auf dem Biedermeier-Strand die größte überdachte Seebühne Deutschlands entstehen. Zur Eröffnung am 5. August wird das Stück "die Reise zum Mittelpunkt der Erde" gespielt. © Quelle: Wolfgang Sens

Hat Ihr See nicht irgendwann genug, Herr Zwerschke? Nachhaltigkeit, sagt er dann, stehe bei ihm selbstverständlich an erster Stelle. Gebäude seien aus Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen. Man habe Müllcontainer am ganzen Strand aufgestellt. Wiederverwendbares Geschirr verwende man schon seit Jahren. Andere, die es mit dem Umweltschutz nicht so genau nehmen, würde man einfach nicht dulden und wegschicken. „Anders als beim Cossi steuern wir hier alles aus einer Hand“, sagt Zwerschke.

Und so wird am Schladitzer See immer weiter gebaut. Am gegenüberliegenden Ufer entsteht aktuell die größte überdachte Freilichtbühne Deutschlands. Für 1,5 Millionen Euro stockt der Biedermeierstrand auf 1000 Plätze auf. „Das ist alles ein wenig unglaublich“, sagt Leiter Christoph Zwiener stolz. Am 5. August soll Jules Vernes’ „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ hier aufgeführt werden. Auch das Leipziger Schauspiel, das Sinfonieorchester und die Sächsische Bläserphilharmonie hätten sich für Gastspiele angemeldet.

Ökolöwe-Chef: „Wo sind die Seen, an denen wir gar nichts machen?“

Aber bis dahin müsse mächtig umgebaut werden: Tiefbau, Stahlbau. Man achte darauf, nicht zu viele Flächen zu versiegeln, sagt Zwiener. Man errichte Schmetterlingswiesen. Tatsächlich sei es ein Glück und ein Zufall, dass die Bühne hier stehe. „Der See liegt in der Einflugschneise des Flughafens, sonst wären hier längst private Investoren“, sagt er. Bei Aufführungen kämen immer mal lärmende Flugzeuge der Bühne ganz nah. Damit habe man sich arrangiert. „Wir halten dann kurz inne, dann spielen wir weiter.“

Es gibt viele, die den Schladitzer See genau wegen der vielen Aktivitäten schätzen. Eine große Bühne, Wassersport, gute Gastronomie – und das in ländlicher Region. Wer hat das schon?

„Es kann nicht sein, dass jetzt jeder See eine Event-See sein will“, sagt Tino Supplies. Der Geschäftsführer des Leipziger Umweltverbands Ökolöwe beschäftigt sich zur Zeit viel mit Seen – und was aus ihnen gemacht wird. Und er fürchtet in der Leipziger Seenlandschaft eine Art Kleinstaaterei, der kein großes Ziel mehr innewohnt. „Es gibt inzwischen eine Art Wettbewerb, welcher Bürgermeister mehr aus seinem See rausholt“, sagt er. „Manchmal frage ich mich, wo eigentlich die drei, vier, fünf Seen sind, an denen wir einfach mal gar nichts machen.“

2015 einigten sich Landkreis und Stadt Leipzig auf eine „Charta Leipziger Neuseenland 2030“. Schon damals stellten sie fest, dass die Leipziger Seen viele Interessen wecken, die sich aber oft entgegenstehen. Asphalt und Natur. Ruhe und Entertainment. Das Seenland müsse „harmonisiert“ werden, befand die Charta. Der Streit um die Seen sollte ein für alle mal beigelegt werden.

Wer bekommt im Sommer den besten Platz am See?

Doch in den Augen vieler Fachleuten machte die Charta keine echten Vorschläge. Der Städtebau-Professor Heiner Haass bezeichnete sie als „strategielose Sammlung vieler Einzelheiten“. Die erhoffte Wirkung der Charta blieb aus. Auch der Umweltschützer Tino Supplies findet: Es bräuchte jetzt dringend eine neue Charta. Eine neue Vereinbarung über eine „naturverträgliche Strategie“. Gegen die Motorboote auf dem Cospudener See hat Tino Supplies mit dem Ökolöwen mehr als 10.000 Unterschriften von Anwohnern und Gegnern gesammelt. Damit machte er auch die Landespolitik auf das Vorhaben aufmerksam.

In einem Punkt ist sich Supplies auch ganz sicher: „Nach einer harten Arbeitswoche wollen wir doch an den See, die Natur genießen und unsere Ruhe. Das hat einen höheren Wert, als noch mehr Event und Lärm zu erzeugen.“

Freilich sieht das nicht jeder so. Und so rüsten sich an vielen anderen Leipziger Seen die beiden Lager für einen umkämpften Sommer. Weil eine umfassende Strategie fehlt, wird jeder See einzeln ausgefochten. Während also an der Schladitzer Bucht nun neue Parkplätze entstehen, engagiert sich eine Initiative aus Dreiskau-Muckern aktuell gegen mehr Autostellplätze am Störmthaler See.

Noch ist es zu kalt zum Baden. Wer im Juli und August den erwünschten Platz am See bekommt, werden aber womöglich die kommenden Wochen zeigen.