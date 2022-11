Ansturm auf den Weihnachtsmarkt - das war der Dienstag in Leipzig

Er ist wieder da: Nach fast drei Jahren Corona-Pause öffnet in Leipzig der Weihnachtsmarkt und zieht tausende Menschen an. Was an diesem 22. November noch wichtig war, lesen Sie im „Leipzig Update“.

mehr als 1000 Tage lang mussten die Leipziger darauf warten: Seit heute Morgen zieht wieder der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Flammlachs durch die Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet und zum offiziellen Start des Budenzaubers am Nachmittag drängten sich bereits tausende Menschen zwischen den Ständen vor dem Alten Rathaus, auf der Grimmaischen Straße und dem Augustustplatz.

Seit 17 Uhr leuchtet auf dem Markt der - im Gegensatz zu seinem Pendant vor der Dresdner Frauenkirche - stattliche Baum in festlichen Farben, dank hunderten LED-Lichtern. Ein Gefühl aus vorweihnachtlicher Freude, Erleichterung und „Jagdfieber“ fingen unsere Reporterinnen Kerstin Decker, Vanessa Gregor und Nicole Grziwa ein, die mit den ersten Gästen und vielen Händlern sprachen. Trotz deutlich gestiegener Preise unter anderem für den Glühwein sind viele glücklich, dass der Markt nach fast drei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann.

Der Baum vor dem Alten Rathaus leuchtet - der Leipziger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. © Quelle: Kempner

Mehr als zwei Millionen Besucher kamen 2019 zum letzten Weihnachtsmarkt. Auf bis zu 2,6 Millionen Besucher schätzt der Händlerverein City Leipzig Marketing das touristische Potenzial. In Zeiten von Krieg und Krise bringe der Advent 2022 für Handel und Gastronomie die Hoffnung auf eine „dringend notwendige Belebung“, wie es Grit Englert, die Geschäftsführerin des Restaurants Weinstock am Leipziger Markt, formulierte.

Glühwein oder Glühbier, Feuerzangenbowle oder Punsch: Was ist Ihr Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt? In unserem Online-Voting fällt das Ergebnis bislang eindeutig aus. Egal was Sie heute oder in den nächsten Tagen in der Tasse haben: Lassen Sie es sich schmecken!

Tausende Menschen strömten zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Vor dem Alten Rathaus drängen sich die Besucher. Der Markt läuft bis zum 23. Dezember. Geöffnet ist täglich von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. An den beiden letzten Tagen (22. und 23. Dezember) hat der Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr geöffnet, am 23. Dezember nur noch auf dem Markt. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Den Zuckerschock nehmen wir in Kauf. Andrea Böttcher (65) Besucherin auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt beim Kinderpunsch-Trinken. Sie hatte es auf eine der begehrten Pittiplatsch-Tassen abgesehen, um damit den Enkelkindern eine Freude zu machen.

Die Kinderpunschtassen sind heiß begehrte Geschenk- und Sammelobjekte und dementsprechend meist schnell vergriffen. Sie wollen auch ein Exemplar? Wir verlosen 20 Pittiplatsch-Tassen und 20 klassische Glühweinbecher.

Erstes WM-Spiel der DFB-Elf im Public Viewing: Um 14 Uhr trifft das Team von Hansi Flick auf Japan - nicht die beste Zeit, um vorm Fernseher zu sitzen. Um 14 Uhr trifft das Team von Hansi Flick auf Japan - nicht die beste Zeit, um vorm Fernseher zu sitzen. Einige Kneipen in Leipzig zeigen das Spiel dennoch, andere boykottieren komplett und lassen die Bildschirme aus

Kelly Family in der Arena: Die Musiker laden am Mittwochabend ein zur „Weihnachtsparty des Jahres“. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es noch online ab 70,40 Euro in der Die Musiker laden am Mittwochabend ein zur „Weihnachtsparty des Jahres“. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es noch online ab 70,40 Euro in der Ticketgalerie

Streik am Amazon Air Hub: Von 6 bis 8 Uhr hat Verdi die Amazon-Mitarbeiter am Flughafen zum Streik aufgerufen. Bei einer Aktion am S-Bahnhof Schkeuditz-West zur Prime Week will die Gewerkschaft auf die Arbeitsbedingungen migrantischer Beschäftigter aufmerksam machen und mit diesen ins Gespräch kommen.

