﻿Escape Rooms in Leipzig: Aus diesen Räumen rätseln Sie sich frei

Knifflige Herausforderungen für Rätselfreunde bieten sieben Escape Rooms in Leipzig. Hier erfahren Sie, welche Rätsel-Orte es gibt, wie hoch die Kosten sind und was die Räume so besonders macht.

In allen Escape Rooms in Leipzig geht es darum, möglichst schnell den Ausgang zu finden (Symbolbild).

Leipzig. Eingesperrt in einem Raum. Die Uhr tickt. Das Ziel: rauskommen. Doch um das zu schaffen, müssen knifflige Rätsel gelöst werden. Die Rede ist von Escape Games oder Escape Rooms. In Leipzig können Rätsel-Fans aus sieben verschiedenen Locations wählen – inklusive spezieller Mottos, Angebote und außergewöhnlicher Kulissen. Die LVZ stellt die Anbieter vor und liefert alle wichtigen Informationen in der Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Escape Rooms Leipzig/Raumrätsel

Nur zehn Gehminuten vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt kommen Krimi-Freunde in den Escape Rooms Leipzig auf ihre Kosten. In vier Räumen mit kriminell-anmutenden Namen wie „SoKo Leipzig“ und „Aktenzeichen ungelöst“ werden die 2-6 Spielerinnen und Spieler zu Kommissaren im Einsatz. In maximal 66 Minuten gilt es, den Fall zu lösen. Gespielt wird auf Deutsch – oder Englisch, aber das muss vorher angefragt werden. Besonderheit: Montags bis donnerstags kostet jedes Spiel für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende (3-6 Personen) nur 80 Euro.

Preis für 5er-Gruppen: 110 Euro (22 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Salomonstraße 20, 04103 Leipzig

Barrierefrei: nein

Kontakt: leipzig@raumraetsel.de

Team Escape Leipzig

An gleich zwei verschiedenen Orten in der Hainstraße bietet das Team Escape Leipzig seinen Gästen kniffligen Rätsel-Spaß auf Deutsch oder Englisch. Den 2-6 Spielerinnen und Spieler stehen fünf Escape Rooms zur Auswahl. Ob man zum Meisterdieb wird, gestohlene Diamanten rettet oder dem Geist eines berühmten Feldherren begegnet, entscheidet die Wahl des Escape Games. Besonderheit: Für Outdoor-Freunde bietet Team Escape eine Stadtralley durch Leipzig für bis zu 12 Personen an.

Preis für 5er-Gruppen: 145 Euro (29 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Hainstraße 4 und Hainstraße 12-14

Barrierefrei: nein

Kontakt: leipzig@teamescape.de, 0341/9625 8585

Room-Escape-Challenge Leipzig

Im Kohlrabizirkus geht’s zurück in die Vergangenheit. Ob in „Honeckers Albtraum“ oder „Honeckers Rache“: Hier schaut’s aus wie im DDR-Wohnzimmer. Inmitten vieler ostalgischer Einrichtungsgegenstände gilt es, aus der DDR zu flüchten oder einen Anschlag auf West-Berlin zu verhindern. Die Room-Escape-Challenge bietet seit 2014 und als erste überhaupt Escape Rooms in Leipzig an. Für 2-7 Spielerinnen und Spieler gibt es neben den DDR-Räumen auch noch „Goethes Geheimnis“ zu lüften. Wer es lieber draußen mag, für den ist die mobile „Rätselkiste“ für bis zu 85 (!) Spielerinnen und Spieler das Richtige.

Preis für 5er-Gruppen: 120 Euro (20 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: An den Tierkliniken 38, 04103 Leipzig (im Kohlrabizirkus)

Barrierefrei: nahezu (zwei kleine Stufen im Eingangsbereich sowie Türschwellen in den Räumen)

Kontakt: leipzig@room-escape-challenge.de, 0341/9939 6191

Escape Leipzig

Beim Escape Leipzig unweit der Thomaskirche in der Innenstadt stehen neben den drei klassischen Räumen („Mittelalterraum“, „Detektivraum“, „Katzenraum“) für 2-8 Spielerinnen und Spieler auch virtuelle Räume offen. Ausgestattet mit Virtual-Reality-Brillen geht es zum Beispiel zurück ins antike Griechenland, ins Weltall auf Raumfahrtmission oder zu Alice ins Wunderland. Aber das Ziel bleibt überall das selbe: Rätsel lösen.

Preis für 5er-Gruppen: 160 Euro (32 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Burgstraße 2 (Am Thomaskirchhof), 04109 Leipzig

Barrierefrei: Die Fahrstuhldurchgangsbreite beträgt 64,50 cm. Bitte vorher Kontakt zu den Betreibern aufnehmen.

Kontakt: info@escapeleipzig.de, 0341/2182 9494

Escape Venture Leipzig

Für Freundinnen und Freunde des gepflegten Horrors wartet bei Escape Venture ein ganz spezielles Spiel: „Carrie“ ist laut des Anbieters ein „dramatischer Psychothriller“. Achtung Grusel-Garantie. Für weniger Hartgesottene stehen mit „Doc Eisenbarth“ und „Artefacts“ zwei weitere, eher klassische Räume zur Auswahl. In maximal einer Stunde heißt es für die 2-6 Spielerinnen und Spieler Rätsel lösen auf Deutsch oder Englisch. Wer lieber von Zuhause aus grübeln möchte, der kann eins der sechs Online-Escape-Games erwerben und ganz bequem vom heimischen Sofa aus spielen.

Preis für 5er-Gruppen: 135 Euro (27 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Dresdener Str. 54, 03417 Leipzig

Barrierefrei: nein

Kontakt: info@escapeventure.com, 0176/1393 2601

Escape Welt Leipzig

Im Süd-Osten Leipzigs müssen die Aufgaben in maximal 60 Minuten erledigt sein. Egal, ob als Gefangener in der Grabkammer des Pharaos oder auf der Suche nach dem Geld des verstorbenen Mafiabosses Don Cherinno – hier ist Gehirnschmalz gefragt. Für 2-6 Spielerinnen und Spieler stehen zwei weitere Räume bereit.

Preis für 5er-Gruppen: 135 Euro (27 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Oststraße 20, 04317 Leipzig

Barrierefrei: nein

Kontakt: info@escapewelt.de, 0341/2487 4905

Sherlock Rooms Leipzig

Der bekannte Meister-Detektiv aus der Londoner Baker Street hat seinen Zweitwohnsitz wohl im Leipziger Osten. Für Fans der Romanhelden Sherlock Holmes und seines kongenialen Partners Dr. Watson bieten die Sherlock Rooms in Leipzig die Anlaufstelle Nummer Eins. Für 2-6 Spielerinnen und Spieler warten in „Sherlocks Wohnzimmer“ und bei „Moriatys Testament“ knifflige Aufgaben. In den mit viel Liebe zum Detail gestalteten Räumen können Hobby-Detektive ins England des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts abtauchen und sich selbst an der Lösung des Falls versuchen. Aber Achtung! Um es mit den Worten Sherlocks Holmes zu halten: „Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache.“

Preis für 5er-Gruppen: 125 Euro (25 Euro pro Person)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ort: Hermann-Liebmann-Str. 92, 04315 Leipzig

Barrierefrei: nein

Kontakt: info@sherlock-rooms.de, 0152/2994 0795