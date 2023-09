﻿Volunteer bei der Euro 2024 in Leipzig: Die ersten Helfer sind an Bord

Leipzig. Es soll ein unvergessliches Ereignis für alle Teilnehmer und Gäste werden. Diesen Wunsch und zugleich Vorsatz haben Milena Hannusch (23), Lucas Jung (24) und Axel Ackermann (53) gleichermaßen. Sie gehören zu den ersten freiwilligen Helfern für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Leipzig.

Während für die meisten Volunteers die Arbeit erst im nächsten Jahr beginnt, haben diese drei Ehrenamtlichen bereits jetzt alle Hände voll zu tun. Denn es gilt, die Bewerber für die 1600 benötigten Helferstellen in Leipzig zu sichten.

Bewerbungen noch bis November möglich

Bisher sind mehr als 1700 Bewerbungen eingegangen, sagt Annemarie Schlegel, Projektkoordinatorin für die UEFA Euro 2024 in Leipzig. Die Meldephase läuft noch bis mindestens November. Das Turnier der Union of European Football Associations (Union Europäischer Fußballverbände) findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Und zwar an zehn Austragungsstätten. Neben Leipzig sind das Berlin, Dortmund, Düsseldorf und Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.

Die Helferstellen im Stadion seien natürlich besonders begehrt, sagt Milena Hannusch. Die gebürtige Cottbuserin, die seit 2019 Sportmanagement in Leipzig studiert, weiß das aus eigener Erfahrung. Sie selbst war bereits bei der Euro 2020 in München dabei; das Turnier wurde wegen der Covid-19-Pandemie erst 2021 ausgetragen. Die Stadt an der Isar war neben anderen europäischen Metropolen Austragungsort für einige Spiele.

„Es war ein einmaliges Erlebnis, vom Platz aus in die begeisterten Gesichter von etwa 14.000 Menschen zu sehen. Mehr Gäste durften wegen Corona nicht ins Stadion, in das sonst bis zu 80.000 Menschen passen. Dennoch eine sehr bewegende Zeit für mich“, schwärmt die 23-Jährige.

„Wir verstehen uns als Botschafter Leipzigs“

Welche Mannschaften in Leipzig zu Gast sein werden, wird erst in rund drei Monaten, am 2. Dezember, in Hamburg ausgelost. Es finden drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale an der Pleiße statt.

Wer in Leipzig aufläuft, sei ihm nicht wirklich wichtig, meint Lucas Jung, der ebenfalls in der Messestadt Sportmanagement studiert. „Wichtig ist, dass wir Ehrenamtlichen für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgen und dafür, dass sich alle bei uns in Leipzig wohlfühlen.“ Ob man da Fan von irgendeiner Mannschaft sei oder gar selbst Fußball spielt, sei nebensächlich, so der gebürtige Dessauer. Er selbst sei leidenschaftlicher Handball-Fan und zwar der SG Flensburg-Handewitt.

„Wir wollen bewusst nicht nur Menschen eine Chance geben, die aus der Fußball-Blase kommen“, ergänzt Koordinatorin Schlegel. Willkommen seien Bewerber aus Leipzig und Umgebung, die Lust auf das Fußball-Fest haben und die sich mit vollem Einsatz einbringen. „Wir verstehen uns als Botschafter Leipzigs, ganz Sachsens und Deutschlands.“

Menschen mit Behinderung erhalten eine Chance

„Auch Menschen mit Behinderung sind bei uns richtig“, fügt Axel Ackermann so. Der 53-Jährige war ebenfalls schon in München dabei, vermisste damals aber etwas. „So ein Fußball-Fest kann und soll Menschen aller Nationalitäten, Hautfarben und Religionen zusammenbringen. Ich würde mich riesig freuen, wenn auch Helfer mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung das Bild in den Straßen, im Stadion und auf den Straßen prägen“, sagt er.

Ackermann war lange bei RB Leipzig als Fan-Inklusionsbeauftragter tätig. Jetzt ist er beim Berufsbildungswerk Projektleiter „Inklusiver Kinder- und Jugendsport in Leipzig“ und seit Kurzem Inklusionsbeauftragter des Sächsischen Fußball-Verbandes.

„Das Thema liegt mir einfach am Herzen“, sagt er. „Es wäre schön, wenn sich mehr Menschen mit Behinderung bei uns melden.“ Bewerben können sich Interessenten online. Einsatzgebiete bei der EM gebe es mehr als genug.

Die Zugangsschwelle, als Helfer zu arbeiten, ist bewusst niedrig gehalten. Außer, dass die Kandidaten die Sprachen Deutsch und Englisch (auf einem Grundniveau) beherrschen und mindestens 18 Jahre alt sein müssen, gibt es kaum Vorgaben. „Na ja, man sollte während des Turniers der UEFA Euro 2024 mindestens vier bis sechs Tage verfügbar sein“, meint Annemarie Schlegel. „Alles andere ist individuell vom Einsatzbereich abhängig.“

25 Einsatzbereiche für Volunteers

Insgesamt werden für 25 Einsatzbereiche und 75 verschiedene Positionen freiwillige Helfer gesucht. Etwa im und um das Stadion im Zugangsmanagement. Dort weisen die Volunteers Besucher etwa darauf hin, was sie mit ins Stadion nehmen dürfen und was nicht. Außerdem geben sie Auskunft, wie der richtige Weg zum Sitzplatz zu finden ist und welche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

Aber auch im „Media Center“, im Austausch mit Akteuren aus Funk und Fernsehen, sowie in sensiblen Einsatzbereichen wie bei Dopingkontrollen kommen die Ehrenamtlichen zum Einsatz. Auch den Einlaufkindern stehen sie unter anderem zur Seite. Darüber hinaus wird es in der ganzen Stadt Einsatzbereiche geben: am Flughafen, am Hauptbahnhof und auf der Fanmeile am Augustusplatz.

Zu erkennen sind die Volunteers an ihrer einheitlichen Kleidung. Lucas, Axel und Milena haben bereits blaue Shirts mit dem Logo der UEFA an. Das sind aber nicht die der kommenden EM. Welche Farbe die Kleidung haben wird, die die Helfer gestellt bekommen, ist noch nicht klar, meint Koordinatorin Schlegel.

Am Turnier-Ende wird gefeiert

Außer der Ausstattung erhalten die Ehrenamtlichen einige Vergünstigungen. Dazu gehören freie Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr, eine Versicherung während der Einsatzzeit sowie kostenlose Mahlzeiten und Getränke. Ferner wird am Ende des Turniers mit allen Helfern gefeiert.

Dass die deutsche Mannschaft nicht in Leipzig spielt, sei kein Beinbruch, meint Axel Ackermann. Die beiden anderen Helfer sehen es ebenso.

Unterschiedlicher Meinung sind sie aber, was das Abschneiden der deutschen Elf angeht. Studentin Hannusch und Ackermann glauben, dass die Mannen von Trainer Hansi Flick nicht ins Achtelfinale einziehen. Lucas Jung ist da zuversichtlicher. „Sie werden das Viertelfinale schaffen, da bin ich mir sicher.“

