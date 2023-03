﻿Handgemenge zwischen LVB-Busfahrer und Fahrgast im Leipziger Norden

Leipzig. Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer ist es am Mittwoch in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 39-jährige LVB-Mitarbeiter gegen 14 Uhr an der Endhaltestelle Wittenberger Straße/Dessauer Straße in Eutritzsch den 26-Jährigen und seinen Begleiter aufgefordert, den Bus zu verlassen.

Daraufhin drohte der 26-Jährige dem Fahrer mit Gewalt und forderte ihm zum Weiterfahren auf. Infolgedessen kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer sich leicht verletzten. Eine medizinische Behandlung war nicht nötig.

Täter stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei stellte fest, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss (2,32 Promille) und Drogen stand. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Nötigung sowie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Bedrohung.