Im größten Neubauviertel von Leipzig könnten bald mehr als 1300 Sozialwohnungen entstehen. Die Investoren vom Eutritzscher Freiladebahnhof sprechen mit der Stadt jetzt über deutlich mehr geförderte Mietwohnungen. Hintergrund sind steigende Baukosten, die am stärksten große Wohnprojekte gefährden.

Leipzig. Die aktuelle Krise am Bau gefährdet auch in Leipzig die Umsetzung vieler Projekte. Zum Beispiel sollen in den drei größten geplanten Vierteln am Eutritzscher Freiladebahnhof, am Bayerischen Bahnhof und im Löwitz-Quartier insgesamt rund 5500 Wohnungen entstehen – zudem Gewerbeflächen, Schulen, Sporthallen, Kitas, Läden, kulturelle und soziale Einrichtungen.