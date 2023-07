﻿Bangen um Leipzigs Milliardenprojekt – Stadtrat entscheidet diese Woche

Leipzig. Scheitert Leipzigs größtes Bauprojekt in dieser Woche? Ob am Eutritzscher Freiladebahnhof bald 2600 Wohnungen und viele weitere Häuser für Gewerbe, Kultur und Soziales entstehen, ist keineswegs sicher.

Noch gebe es gute Chancen, dass die Erschließungsarbeiten auf der 25 Hektar umfassenden Fläche in diesem Jahr beginnen, versichert Holger Tschense, Bevollmächtigter des Vorhabenträgers L 416 GmbH mit Sitz in Wien. „Doch falls der Bebauungsplan und der Städtebauliche Vertrag nicht an diesem Mittwoch oder Donnerstag durch den Stadtrat beschlossen werden, hätten wir ein riesiges Problem. Dann wüsste ich nicht, wann und wie und ob es überhaupt weitergeht.“

Schweizer Nokera AG ist wieder ausgestiegen

In der vergangenen Woche war das Milliardenprojekt bereits das Top-Thema beim Mitteldeutschen Immobilienkongress. Im Paunsdorfer H4-Hotel bekräftigte Bauunternehmer Christoph Gröner, dass er angesichts der aktuellen Marktbedingungen keine schnellen Veränderungen auf der riesigen Brache zwischen der Theresien- und der Roscherstraße erwarte. „Allein der Zinsanstieg von 2022 bedeutet für den Vorhabenträger zusätzliche Kosten von 50 Millionen Euro“, sagte Gröner. „Man müsste über Wasser gehen können, um dieses Projekt jetzt anzufangen.“

„Ich hoffe stark“, beantwortete Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) die Frage, ob er noch an die Umsetzung der Pläne glaube. Das Rathaus habe jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, damit der erste Bauabschnitt zeitnah beginnen kann. „Wann aber das alles fertiggestellt wird – in diese Glaskugel schaue ich nicht.“

Das Baufeld auf dem ehemaligen Freiladebahnhof Eutritzsch ist bereits weitgehend vorbereitet. Unter anderem wurden Altlasten aus dem Boden geholt und das 25 Hektar große Gelände begradigt. © Quelle: Andre Kempner

Die Unsicherheiten rührten vor allem aus dem mehrfachen Verkauf des Geländes, meinte Dienberg. 2005 hatte die Bahn ihre Flächen für 2,1 Millionen Euro abgegeben. 2019 reichte sie die damalige CG-Gruppe von Christoph Gröner – nach erheblichen eigenen Investitionen – bereits für 195 Millionen Euro an den Wiener Investor Imfarr weiter. 2021 wollte die Nokera AG des Schweizer Unternehmers Norbert Ketterer (über ihren Ableger Gateway Real Estate) bei 210 Millionen Euro einsteigen, trat dann jedoch Anfang 2023 vom Kaufvertrag wieder zurück – das bestätigte Tschense nun gegenüber der LVZ. „Die Übernahme durch die Gateway Real Estate AG ist nie rechtskräftig geworden.“ Am Drücker blieb demnach die Imfarr aus Wien. Sie arbeitet bei L 416 mit einem Konsortium aus zehn Finanzierungspartnern zusammen. Federführend dabei ist der Hedgefonds Oaktree, der zum Vermögensverwalter Brookfield aus Kanada gehört.

Finanzpartner erwarten Baurecht im Juli

Die Kreditlinien seien bei solchen Großvorhaben stets ein entscheidender Punkt, erläuterte Tschense. Wenn der Stadtrat in dieser Woche kein Baurecht für den Freiladebahnhof erteilt, könnten die Finanzierungspartner abspringen, drohe eine Pause auf unbestimmte Zeit. „Niemand will das, auch die Stadt nicht. Wir haben Wünsche von Politik und Kommune akzeptiert, die umgerechnet pro Quadratmeter 170 Euro mehr kosten als im Durchschnitt in Deutschland.“

Der studentische TV-Club im Norden des Areals bekam soeben einen neuen Mietvertrag – für vier Jahre plus Verlängerungsoption. © Quelle: André Kempner

Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Tagen noch heftig um Details gerungen. Einerseits ging es um alte Grunddienstbarkeiten wie Wege- oder Leitungsrechte, die seit Langem nicht mehr genutzt wurden. Andererseits forderte die Stadt Leipzig Mitte Juni plötzlich doppelt so hohe Bürgschaften für den Fall, dass dem Vorhabenträger die Puste ausgeht. Statt sechs Millionen Euro müssen Imfarr und Partner nun zwölf Millionen Euro an Sicherheiten nur für den ersten Bauabschnitt stellen. Mit diesem Geld könnte die Stadt notfalls dortige Straßen oder Grünflächen fertigstellen.

Moschee zieht um in Rackwitzer Straße

Immerhin haben sich das Rathaus und der Vorhabenträger L 416 in den letzten Tagen so weit angenähert, dass an diesem Montag der Notartermin für den städtebaulichen Vertrag zum Eutritzscher Freiladebahnhof stattfinden konnte. Mehr als acht Stunden dauerte in der Kanzlei das Vorlesen der mehr als 500 Seiten. Ob die Ratsmehrheit zu den aktuellen Entwürfen steht, wird sich wohl erst am Dienstagabend weisen. Dann sollen sich einige Fachausschüsse der Kommune noch mal mit dem Mega-Vorhaben befassen.

Falls der Stadtrat am Mittwoch oder Donnerstag zustimmt und damit endgültig Baurecht für den Eutritzscher Freiladebahnhof schafft, würde dort zuerst nahe der Roscherstraße – also ganz im Süden – gebaggert. Außer den ersten Häusern mit etwa 35 Prozent Sozialwohnungen und mehreren Parks ist in diesem Bereich auch die mit Abstand größte Hochgarage des neuen Quartiers (über 500 Stellplätze) vorgesehen. Das Parkhaus entsteht etwa an der Stelle, wo bislang eine Salafisten-Gemeinde eine Moschee betreibt. Diese Gemeinde zieht jedoch spätestens im ersten Halbjahr 2024 in die Rackwitzer Straße um.

Die Al-Rahman-Moschee in der Roscherstraße wird vom sächsischen Verfassungsschutz kritisch gesehen. Wegen der Neubebauung vom Eutritzscher Freiladebahnhof soll sie nun bis spätestens Mitte 2024 in die Rackwitzer Straße umziehen. © Quelle: Jens Rometsch

Später sollen weitere Bauabschnitte nach und nach durch die Imfarr-Gruppe und auch durch verschiedene Investoren verwirklicht werden, sagte Tschense. „Deshalb konnten wir dem studentischen TV-Club im Norden des Areals gerade einen neuen Mietvertrag ausstellen – für vier Jahre plus eine Verlängerungsoption.“

