﻿Planungen für neues Leipziger Wohnviertel für 4000 Menschen fast beendet: So geht es weiter

Die Planungen für das Quartier, das auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof entstehen soll, sind nach Informationen der Stadt fast abgeschlossen. Bald soll der Stadtrat über das Konzept entscheiden.

Leipzig. Nachdem in den letzten Jahren wechselnde Besitzer sowie Bau- und Energiekrisen für viel Ungewissheit sorgten, steht die Planungsphase für den Eutritzscher Freiladebahnhof im Norden Leipzigs „kurz vor ihrem Abschluss“. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Wie aus der Dienstberatung des Oberbürgermeisters hervorgeht, sollen der Vertrag mit dem Vorhabenträger und der Bebauungsplan im Juli vom Stadtrat beschlossen werden. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden aktuell in einer Task-Force zu dem einst von der CG Gruppe gestarteten Bauprojekt arbeiten.