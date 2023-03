﻿Zu schwer, zu weicher Panzer: Was Schildkröte Magda krank gemacht hat

Leipzig. Magda ist zwei Jahre alt und endlich mal einigermaßen ausgeschlafen. Erstmals hat sie einen Winter in Starre verbracht – so wie es sich für eine Breitrandschildkröte gehört. Dennoch bereitet sie der Reptilien-Tierärztin Anett Dreihaupt Sorgen: 639 Gramm bringt Magda auf die Waage, normal sind in ihrem Alter 150 Gramm. Und ihr Panzer ist viel zu weich. „Falsche Haltung und falsche Ernährung“, erklärt die 29-Jährige im Behandlungszimmer der Klinik für Vögel und Reptilien der Universität Leipzig. Kein Einzelfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als 2000 exotische Tiere landen jährlich dort, sagt Klinik-Direktorin Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns. „Die meisten von ihnen, weil sie nicht artgerecht leben.“ Graupapageien, äußerst intelligente und soziale Vögel, die sich aus Frust über ihre Einsamkeit und die Enge im Käfig die Federn ausrupfen oder deren Krallen durch Fehlernährung verkrümmen. Abgemagerte oder überfütterte Bartagamen, denen Licht und Wärme fehlen. „Manche Halter setzen ihre Bartagame einfach aus, weil ihnen die Stromrechnung zu teuer wird“, beklagt die Professorin. Das Schuppenkriechtier ist an ein Leben in der Wüste Australiens angepasst. Den mitteleuropäischen Winter überlebt es nicht lange. Zwei Bartagamen haben als Abgabetiere dauerhaft in der Tierklinik Unterschlupf gefunden. Conchita und Traudl heißen sie.

Auch die Bartagame Conchita war überfüttert, als sie in die Tierklinik der Uni Leipzig kam. Mittlerweile lebt sie seit zwei Jahren hier. © Quelle: André Kempner

Schildkröte Magda hatte da in gewisser Weise noch Glück. Ihre ursprüngliche Besitzerin brachte sie in Freiberg zu einem Tierarzt, der die Schildkröte an eine private Auffangstation in Chemnitz vermittelte: Im Ehrenamt betreut Ralph Lohwasser dort auf einem 900 Quadratmeter großen Grundstück momentan 45 Landschildkröten, 20 Wasserschildkröten, eine Schnappschildkröte sowie 16 Kornnattern und eine Durango-Königsnatter. Magda fand hier die Kälte und Ruhe, die sie im Winter braucht, und sie bekommt seither zu essen, was ihr guttut: Gräser und Kräuter statt Gemüse, Salat oder Obst. Sie lebt jetzt draußen, wo das Sonnenlicht dazu beiträgt, ihren Panzer zu härten, genauso wie das Calcium einer Sepiaschale, an der sie knabbert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lohwasser stellt seine Schützlinge regelmäßig in der Leipziger Uni-Tierklinik vor. Aber in anderen Fällen sind es oft Zufälle, die leidende Exoten in die Obhut von Fachleuten führen. Wie viele von ihnen überhaupt in Sachsen leben – und wie viele unter artfremden Bedingungen – ist schwer einzuschätzen. Zwar müssen Tiere, die durch das Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, bei der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörde ihres Landkreises oder ihrer kreisfreien Stadt gemeldet werden. Aber einige Gattungen wie Pythons, Boas und der Grüne Leguan sowie wirbellose Exoten wie Skorpione oder Vogelspinnen zählen gar nicht zu dieser Gruppe.

Ämter haben kaum Interesse an Daten

In Leipzig sind etwa 4500 geschützte Tiere erfasst. In Nordsachen sind rund 900 Halter registriert, einige von ihnen auch als Züchter. Die Zahl der Tiere ist aber nicht bekannt. Vom Landkreis Leipzig ist keine Zahl zu erfahren. Zwar gebe es Anmeldungen, heißt es aus dem Umweltamt, aber kaum Abmeldungen. Die meisten Halter vergessen das offenbar. Weder die übergeordnete Landesdirektion noch das Sächsische Umweltministerium noch das Landesamt für Umweltschutz noch das Statistische Landesamt interessieren sich offenbar für solche Daten. „Auch, da es dazu keine gesetzliche Verpflichtung gibt, werden bei uns im Haus keine Statistiken zur Anzahl oder zu Verstößen hinsichtlich exotischer Tierhaltungen geführt“, heißt es aus der Landesdirektion Sachsen.

Zwischen 2015 und 2017 hatten Veterinärmediziner der Unis von Leipzig und München im Auftrag der Bundesregierung die Lage in der großangelegten Exopet-Studie erforscht – und kamen zu dem Schluss, dass es dringenden Handlungsbedarf gebe. „Aber seither ist politisch nicht viel passiert“, seufzt Krautwald-Junghanns. Das Informationsdefizit vieler Halter sei das größte Problem. Um das zu ändern, wollen die Forscherinnen und Forscher jetzt ein Online-Portal entwickeln. „Wir möchten Menschen, die sich für ein exotisches Tier interessieren, mit der geplanten App unter anderem spielerisch über die Voraussetzungen einer artgerechten Haltung aufklären“, erläutert sie. Wie viel Platz steht zur Verfügung? Drinnen oder draußen? Soll es ein einzelnes Tier, ein Pärchen oder eine Gruppe werden? „Am Ende kriegt jeder Nutzer einen Vorschlag, welches Tier zu ihm passt.“ Mitte 2024, so die Planung, soll der Prototyp fertig sein.

Bartagame – ein Anfänger-Haustier?

Adressaten seien auch Amtstierärzte und Tierhändler. „Die Beratung ist in den Zooläden ist oft schlecht“, kritisiert Krautwald-Junghanns. Eine Bartagame kostet meist weniger als zehn Euro. Die Einzelgängerin aus der Wüste wird als Anfängerreptil beworben. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) kürte das Tier 2022 in einer neu kreierten Rubrik sogar zum ersten „Heimtier des Jahres“. Aber, betont sie, „so einfach ist die Handhabe gar nicht – und ob in jedem Verkaufsgespräch verraten wird, welche enormen Stromkosten Heizung und UV-Lampe verschlingen? Ich weiß es nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine von 16 Kornnattern, die Ralph Lohwasser von seiner Auffangstation in Chemnitz zur Untersuchung in die Leipziger Tierklinik gebracht hat. © Quelle: André Kempner

In ihrem geplanten Infoportal sieht die Forschungsgruppe eine erste Voraussetzung für einen rechtlich verbindlichen Exoten-Führerschein: Nur wer eine entsprechende Online-Prüfung besteht und mit einem Sachkunde-Nachweis in die Zoohandlung geht, darf ein bestimmtes Tier kaufen. Die Chancen für mehr gesetzlichen Tierschutz stehen gut, seit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir eine Positivliste ins Spiel gebracht hat, auf der Arten verzeichnet sein sollen, die überhaupt nur als Haustiere erlaubt sind. „Warum braucht jemand anspruchsvoll zu haltende exotische Tiere wie Schlangen oder ein Chamäleon zu Hause?“, hatte sich der Grünen-Politiker in einem Interview gefragt.

Lesen Sie auch

Seither macht freilich die Gegenseite mobil: Der ZFF sieht ein mögliches Verbot exotischer Heimtiere lediglich als „persönliche Geschmacksfrage“ des Ministers – und in der Tat werden vermutlich auch Kaninchen, Katzen oder Hunde vielfach nicht artgerecht gehalten. So hat das Veterinäramt des Landkreises Leipzig vergangenes Jahr 90 Tierschutz-Verstöße bei Haustieren festgestellt. Nur zwei betrafen Exoten. In Leipzig sind in einem Zeitraum von fünf Jahren 193 Verfehlungen im privaten Heimtier-Bereich aktenkundig, fünf davon Exoten. In Nordsachsen waren es in derselben Spanne 248 Tierschutz-Vergehen – ohne Nutztierhaltung. Sechs Mal waren die Leidtragenden Reptilien.

Tierärztin Anett Dreihaupt mit Schildkröte Magda. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Tierärztin Anett Dreihaupt hält vielen Reptilien-Haltern zugute, dass sie sich vergleichsweise gut in die Materie einarbeiten – Menschen wie Ralph Lohwasser eben, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Hauptberuflich arbeitet er selbst in einem Zoogeschäft. „Und wenn ich merke, dass ein Kunde kein Gespür für die Nöte eines Tieres hat, rate ich vom Verkauf lieber ab“, sagt er. Neben Schildkröte Magda hat er diesmal seine 17 Nattern in die Uni-Tierklinik gebracht – zur Geschlechtsbestimmung. Für eine verantwortungsvolle Vermittlung in bestehende Gruppen ist entscheidend, ob eine Schlange weiblich oder männlich ist.

Magda will er dagegen vorerst behalten – zumindest, bis ihr Gewicht wieder nah am Normbereich ihrer Altersstufe liegt und ihr Panzer härter geworden ist. „Eine Schildkröte quiekt nicht und wimmert nicht, wenn sie leidet. Sie macht den Stress mit sich selbst aus“, sagt er. Sollte Magda in ihrem zarten Alter bereits eine schmerzvolle Gicht entwickeln, kann das für sie ein sehr langes Leiden bedeuten: Ihre Lebenserwartung liegt bei 60 bis 80 Jahren.