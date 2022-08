Blick auf einen der neuen Leipziger Radstreifen in der Dresdner Straße. Der Verkehrsexperte Udo Becker sagt, dass Autofahrer am meisten profitieren, wenn viele andere Autofahrer auf das Rad umsteigen. Der Verkehr laufe dadurch mittel- und langfristig für alle flüssiger.

Ist eine autofreie Stadt möglich? Wie sollte Leipzig den Stadtverkehr der Zukunft gestalten? Was muss passieren – und was darf nicht passieren? Professor Udo Becker, Seniorprofessor am Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr der TU Dresden, gibt im Interview Antworten.

