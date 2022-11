﻿Fachkräftezuwanderung: Nicht nur hohle Floskel, sonst droht der Wirtschaft der Personal-Lockdown

Tausende Stellen, gerade in der Dienstleistungsbranche, sind nicht besetzt. Das liegt auch an Behörden, die die Chancen der Migration nicht ergreifen, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Die Liste der Ruhetage wird immer länger, die Zeit, in der viele Lokale ihre Gäste bedienen, immer kürzer. In der Gastronomie fehlt es mittlerweile überall – in der Küche, an der Bar, im Service. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft haben allein im Jahr 2020 Hotels und Gaststätten deutschlandweit 216.000 Beschäftigte verloren. Und die Branche steht damit nicht alleine da. Im Arbeitsagenturbezirk Leipzig waren im Oktober knapp 10.000 Stellen frei.