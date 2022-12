29-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle und rast in Leitplanke

Wieder ein Krisenjahr vorbei – Die Sorgen sollten uns nicht erdrücken

Hannah Suppa

Und wieder geht ein Jahr der Krisen vorbei. Und noch immer liegt in der Welt, in Deutschland und Sachsen zu viel im Argen. Doch die Sorge und das Leiden an der Welt sollte uns nicht erdrücken, meint LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.