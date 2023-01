Am frühen Montagmorgen musste die Polizei zu einem Einsatz im Nordwesten Leipzigs ausrücken. Unbekannte sprengten einen Fahrkartenautomaten.

Der gesprengte Fahrkartenautomat an der Slevogstraße ist nicht der Erste, der in Leipzig zerstört wurde. (Archivfoto)

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Leipzig-Möckern

Leipzig. Am frühen Montagmorgen gegen 3.10 Uhr haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn Station Slevogtstraße in Leipzig-Möckern gesprengt. Laut Polizei haben die Täter dafür pyrotechnische Gegenstände genutzt.

Der Automat wurde komplett zerstört, an die Geldkassette konnten die Unbekannten allerdings nicht gelangen. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro, die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden in Leipzig und im Umland zahlreiche Automaten durch Sprengungen zerstört.