﻿Fahrrad-Selbsthilfe: In diesen Leipziger Werkstätten können Sie selbst schrauben

Wer im Frühjahr sein Fahrrad herausholt, hat oft einiges zu reparieren. In Leipziger Fahrradselbsthilfe-Werkstätten kann man selbst Hand anlegen – und dadurch einiges sparen.

Leipzig. „Es kommen bei uns auch Leute vorbei, die nichts von Fahrradreparatur wissen“, erzählt Morris Anton. Doch jedem werde geholfen, versichert der Inhaber der Fahrradselbsthilfe-Werkstatt „Radschlag“. Das Geschäft neben der Sternburg-Brauerei im Leipziger Osten bietet Kunden und Kundinnen an, ihre Räder selbst wieder in Schuss zu bringen. Ein Konzept, dass gut angenommen wird. Auch an diesem Tag sind fast alle Werkplätze belegt und die Kunden und Kundinnen wechseln sich quasi mit Handschlag ab.