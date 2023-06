﻿Fahrradaffäre bei Leipzigs Polizei: Prozess gegen Hauptangeklagte steht bevor

Verkehrswende

„Nicht nur Frust, sondern auch Erfolge“: ADFC Leipzig zeigt sich zufrieden mit Fahrradplänen der Stadt

Der ADFC hat bei seiner jährlich stattfindenden Fahrradtour mit der Stadtverwaltung erneut einiges zu bemängeln an der Situation für Radfahrer in Leipzig. In diesem Jahr ist aber auch eine Portion Optimismus im Spiel.