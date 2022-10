﻿Stadt stellt Boxen und Schließanlagen für Fahrräder zur Verfügung

Kind bei Unfall in Altenburg schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz an der Kauerndorfer Allee in Altenburg gesorgt und erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr nach sich gezogen. Daneben rückten Beamte und Rettungskräfte am Freitagmorgen mit Blaulicht zu einem medizinischen Notfall aus. Und auch ein Garageneinbrecher trieb sein Unwesen.