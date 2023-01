﻿Reparatur, Ankauf, Verkauf – Leipziger Radwerkstatt beschäftigt psychisch kranke Menschen

Am Montagvormittag

Auffahrunfall auf B 180 in Meuselwitz führt zu Verkehrsbehinderungen – drei Verletzte

Einsatz für die Retter in Meuselwitz: Auf der B 180 sind am Montagvormittag mehrere Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Neben Polizei und Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr zum Unfallort aus. Durch den Crash kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Straße war halbseitig gesperrt.