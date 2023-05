﻿Faktencheck: Autos, Fahrräder und öffentlicher Nahverkehr in Leipzig

Leipzig. Im vergangenen Jahrzehnt nahm Leipzig eine rasante Entwicklung. Zusammen mit dem enormen Bevölkerungswachstum hat sich auch der Verkehr in der Messestadt verändert. Die Zahl der Menschen auf den Straßen und Wegen ist allerdings nicht nur mehr geworden, auch die Art ihrer Fortbewegung hat sich in der Zwischenzeit verändert. Wir haben einige Fakten zum Verkehr in Leipzig zusammengetragen.

Mehr als 620 000 Menschen leben inzwischen an der Pleiße. Wie viele täglich mit Auto, Straßenbahn, Fahrrad oder zu Fuß durch die Stadt unterwegs sind, lässt sich anhand von Verkehrszählungen zumindest grob schätzen: So sind es im motorisierten Individualverkehr, in Bussen und Bahnen sowie zu Fuß täglich jeweils Hunderttausende, die Leipzigs Wege, Straßen und Schienen nutzen. Dazu kommen inzwischen auch Zehntausende auf Fahrrädern.

103 000 Pendler kommen täglich aus den Landkreisen

Ein großer Teil der Verkehrsteilnehmer, die jeden Tag in Leipzig fahren, lebt im Umland. Laut Arbeitsagentur pendelten bei der letzten Zählung im Juni 2022 im Schnitt 103 000 Menschen in die Messestadt, weil sie dort einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen. Viele kommen mit dem Auto – wie gut 200 000 Fahrzeuge täglich auf den großen Zufahrtsstraßen am südlichen, nördlichen, westlichen und östlicher Stadtrand zeigen. Aber auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gelangen Zehntausende aus den Landkreisen in die Messestadt, um hier zu arbeiten, einzukaufen oder die kulturellen Angebote wahrzunehmen.

Darüber hinaus nutzen natürlich die Leipzigerinnen und Leipziger selbst täglich Verkehrsmittel in der Stadt. Zusammen mit dem Bevölkerungswachstum hat zwischen 2012 und 2022 auch die Zahl der registrierten Privatfahrzeuge zugenommen – allerdings nicht im selben Maße. Konkret sind im Zeitraum in Leipzig 96 000 Menschen (+15 Prozent) und 18 000 private Pkw (+9 Prozent) hinzugekommen. Insgesamt sind es heute mehr als 204 000 registrierte Privat-Pkw in Leipzig.

In den Stadtteilen selbst ist es zwar insgesamt voller geworden, auch die Zahl der Fahrzeuge am Straßenrand hat meist zugenommen. Aber dennoch haben die Bewohnerinnen und Bewohner heute seltener ein eigenes Fahrzeug als früher. In 49 von 64 Leipziger Ortsteilen hat der Anteil der Menschen, die einen Pkw besitzen, zum Teil deutlich abgenommen. Und das nicht nur in den innenstadtnahen Bezirken. So gibt es beispielsweise in Schönefeld-Ost heute unter 1000 Menschen 65 private Pkws weniger als noch 2012, in Paunsdorf sind es unter 1000 Menschen 46 private Pkws weniger als 2012 und in Mockau-Nord 61 weniger.

Zahl der Lkw und Fahrradfahrer hat deutlich zugenommen

Dass in Leipzig dennoch mehr Autos als vor zehn Jahren fahren, hat auch mit der Menge an Lkws zu tun: Um mehr als 5000 (+27 Prozent) hat sich deren Zahl innerhalb von nur zehn Jahren erhöht. Ebenfalls deutlich zugenommen hat die Menge der Fahrräder. Bei der letzten Verkehrsbefragung 2018 gaben 96 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger an, ein eigenes Fahrrad zu besitzen. Das sind also knapp 600.000 Bikes in der Stadt. Zehn Jahre zuvor waren es nur 76 Prozent mit eigenem Fahrrad. Diese Entwicklung lässt sich auch auf den Straßen erkennen: Auf vielen Abschnitten sind neben den Autos nun auch relevante Mengen an Fahrrädern unterwegs – zum Beispiel auf dem Schleußiger Weg (7700 pro Tag), Käthe-Kollwitz-Straße (8200), Prager Straße (5700), Tröndlingring (6000) und Karl-Liebknecht-Straße (7000).

Der öffentliche Nahverkehr wird in Leipzig vorrangig durch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und die S-Bahnen der Deutschen Bahn geleistet. Während der Corona-Pandemie waren die Nutzungszahlen eingebrochen – auf etwas mehr als 100 Millionen Passagiere pro Jahr innerhalb der Stadt. Inzwischen haben sich die Werte wieder etwas normalisiert: So vermeldeten die LVB im vergangenen Jahr 135 Millionen Fahrgäste – was pro Tag im Schnitt 370 000 Menschen in Leipzigs Bussen und Bahnen entspricht. Dazu kommen etwa 58 000 in den S-Bahnen auf dem Weg in und durch die Messestadt.

Ein Drittel der Wege werden (noch) mit dem Auto zurückgelegt

Im Gesamtblick der verschiedenen Verkehrsarten scheinen zumindest die Leipzigerinnen und Leipziger selbst zunehmend auch mal auf das Auto zu verzichten. Forschende der TU Dresden analysieren seit 1972 regelmäßig Verkehrsbefragungen aus Leipzig – und ermitteln dann den sogenannten Modalsplit. Laut der letzten Analyse 2018 wurden etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Wege in der Messestadt mit dem Auto zurückgelegt. Die anderen Zwei Drittel passierten zu Fuß (27 Prozent), mit dem Fahrrad (19 Prozent) und mit dem öffentlichen Nahverkehr (18 Prozent).

Im Vergleich zur Situation zehn Jahre zuvor hat sich der Anteil der Autonutzung dabei um drei Prozent verringert, während Fahrräder zwischen Arbeit, Supermarkt und Kino um vier Prozent häufiger genutzt werden. Der Anteil von Fuß- und Nahverkehr sind im Zeitraum in etwa gleich geblieben.