Faktencheck: Wer darf welche Spur vor dem Hauptbahnhof nutzen?

Blick auf die neuen Fahrspuren am Leipziger Hauptbahnhof am 19. April 2023. Die farbliche Markierung der Radspur ist noch nicht vorhanden, wurde von uns eingefügt. Auch die Zahlen 1, 2 und 3 wurden zum besseren Verständnis nachträglich eingefügt.

Leipzig. Die Neuregelung der Verkehrsströme vor dem Leipziger Hauptbahnhof erhitzt in der Messestadt die Gemüter. Am Mittwoch wurden die Markierungsarbeiten Thema im Stadtrat, eine Petition fordert die Kommune dazu auf, das Ansinnen zu stoppen und in sozialen Netzwerken wird ein Verkehrsinfarkt prognostiziert. Nicht immer sind Fakten Grundlage der Debatte.

Richtig ist, dass vor dem Hauptbahnhof eine neue Fahrradspur auf einer ehemaligen Autospur entsteht, um den von Fußgängern und Radfahrern bislang gemeinsam genutzten Fußweg zu entlasten. Dafür wurden die zuvor vier Autospuren an dieser Stelle auf drei reduziert – ähnlich zur Situation auf der gegenüberliegenden Seite. Aktuell ist die neue Radspur noch nicht in Signalfarben markiert, dies soll aber bis zur Freigabe Anfang Mai noch passieren. Der neue Fahrradweg beginnt kurz hinter der Einmündung der Brandenburger Straße und wird am Ende der Westhalle wieder auf den Gehweg geführt.

Drei Autospuren bleiben – eine wird Abbiege- und Auffahrspur

Die beiden äußeren Fahrspuren (im Foto 1 und 2) bleiben vor dem Hauptbahnhof wie sie waren und sollen auch künftig die dort täglichum die 40.000 fahrenden Autos aufnehmen. Die dritte, nun äußere rechte Fahrspur (3) bleibt ebenfalls eine Autospur – allerdings vornehmlich für ein- und abbiegenden Fahrzeuge. Auf dieser Fahrbahn gibt es auch Sperrflächen, die ein Geradeausfahren unterbinden: Konkret vor der Einmündung vom Busparkplatz vor der Osthalle und hinter der Einmündung zum Taxistand vor der Westhalle sind nun schraffierte Flächen zu sehen. An diesen Stellen kreuzen die Fahrzeuge auch den Radweg.

Hinter dem Hauptbahnhof bleibt die Raumaufteilung wie vorher, mit vier beziehungsweise fünf Spuren für motorisierte Fahrzeuge. Abbieger in die Kurt-Schumacher--Straße müssen somit nicht den Radweg überfahren. Aufgrund dieser Auflösung der nun begonnenen Fahrspurneuordnung ist die Gefahr auch überschaubar, dass es zusätzliche Staus in diesem Bereich geben wird.

Ampeln regeln Einfahrt in Bereich – 46 Unfälle in drei Jahren

Das Verkehrs- und Tiefbauamt lässt die Einfahrt zu den Spuren vor dem Hauptbahnhof mit Ampeln regeln. Künftig wird sie nur noch wechselseitig aus der Brandenburger Straße oder vom Georgiring möglich sein.

In den vergangenen drei Jahren hat die häufig sehr unübersichtliche Verkehrssituation – inklusive zweier Fußgängerquerungen vor dem Hauptbahnhof – allein an dieser Stelle zu 46 Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei mitteilte, waren 90 Prozent davon auf Unachtsamkeiten bei Autofahrern zurückzuführen. Mit der Neuordnung verspricht sich die Stadtverwaltung eine Entschärfung des Unfallschwerpunkts.

Stadtratsbeschlüsse 2018 und im September 2022

Bei einer stadtweiten Verkehrszählung 2019 wurden an dieser Stelle täglich etwa 43.000 durchfahrende Kraftfahrzeuge registriert. Nach aktuellen Zahlen liegt der Wert bei 38.000 Autos und Krafträdern. Das ist einer der höchsten Werte auf den Straßen der Messestadt – aber durchaus vergleichbar mit anderen, meist zweispurigen Verkehrsknotenpunkten in Leipzig: beispielsweise auf der Wundtstraße (43.000), dem Schleußiger Weg (29.000), der Härtelstraße (32.000), der Maximilianallee (42.000) und der Merseburger Straße (27.000).

Die Grundlage für die Entscheidung, den Ring neu zu organisieren, wurde 2018 im Stadtrat mit der Mobilitätsstrategie 2030 gelegt. Zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass Radfahrer auf dem Innenstadtring nicht ausgeschlossen werden dürfen. Im September 2022 wurde Leipzigs Stadtverwaltung dann von der Ratsversammlung (mit Stimmen von Grünen, SPD und Linken) beauftragt, die Neuordnung zu prüfen und umzusetzen – inklusive Reduzierung der Autospuren für eine neue Radspur. Als Zielzeitraum waren damals das 4. Quartal 2022 oder 1. Quartal 2023 genannt.