﻿Fall „Lina E.“: Plädoyer der Bundesanwaltschaft kommt früher als erwartet

Dresden. Neue Nachricht im Fall Lina E.: Im Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts kann – nach der Erörterung und Erledigung umfangreicher Beweisanträge am Mittwochabend – schon am Donnerstagvormittag mit dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft gerechnet werden. Dies teilte das Oberlandesgericht Dresden am Donnerstagmorgen mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Urteilsverkündung wird frühstens im April 2023 erwartet. Die LVZ ist am Donnerstag in Dresden vor Ort und berichtet aktuell im Tagesverlauf.