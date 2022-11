﻿Falsche Müll-Trennung in Leipzig – ein Problem, das sich nicht wegschieben lässt

Leipzig. Falsch befüllte Mülltonnen sind ein Thema, mit dem Stadtreinigung und Vermieter in Leipzig quasi permanent zu tun haben. Zugleich ist die schlechte Abfalltrennung ein Problem, das man nicht delegieren kann, das sich nicht auf Behörden oder Vermieter abwälzen lässt. Jeder von uns muss an der Lösung mitarbeiten. Dabei geht es nicht nur um Umweltschutz.

Jeder ist gefordert – der Mieter mit richtigem Verhalten, der Vermieter mit Informationen

Zum einen ist jeder gefordert, sich umfassend zu informieren: Wohin gehört der leere Joghurtbecher, in welche Tonne kommen die Essensreste, und wie entsorge ich meine alten Batterien? Vermieter sollten dabei nachhelfen – auch mit mehrsprachigen Hinweisen. Zum anderen muss man seinen Müll dann aber auch tatsächlich so trennen, wie es vorgesehen ist.

Dass die Stadtreinigung immer wieder gelbe Tonnen oder Abfallbehälter für Biomüll aus dem Verkehr ziehen muss, weil dort regelmäßig und in Größenordnungen die falschen Reste landen, haben in erster Linie diejenigen Bürgerinnen und Bürger zu verantworten, die es nicht so genau nehmen mit der richtigen Entsorgung. Oder die ihren Müll sogar vorsätzlich falsch einsortieren – in die vermeintlichen günstigeren Behälter.

Unsoziales Verhalten erhöht für alle die Abfallkosten

Daraus jedoch wird spätestens dann ein Bumerang, wenn die Tonne einkassiert wird. Dann kommt es aufgrund eines solchen unsozialen Verhaltens am Ende für alle teurer. Und dann zahlen auch die „Sparfüchse“ von gestern drauf.

