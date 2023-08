Falschfahrer auf List-Platz in Leipzig: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Sporttalent

Nina Hoffie aus Eilenburg ist 17 Jahre alt, Schülerin in Delitzsch und kämpft ab Mittwoch in Kasachstan um den Weltmeistertitel im Ju-Jutsu. Der LVZ hat sie erzählt, was sie an ihrem Sport liebt und wie sie das Training mit Freundschaften und Schule unter einen Hut bringt.