Unfall im Zentrum-Ost

Falschfahrer auf List-Platz in Leipzig: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Am 21.8.2023 war ein Autofahrer am Friedrich-List-Platz auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

Im Zentrum-Ost ist am Montag ein 27-Jähriger beim Abbiegen am List-Platz in Leipzig mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen. Die Polizei ermittelt nun aber gegen beide Personen.