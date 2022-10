﻿Falschparker beim Champions-League-Spiel – mehr als 300 Verstöße bei RB gegen Real Madrid am Dienstag

Wie immer bei RB-Heimspielen gab es auch am Dienstag ein Parkchaos. Statt die Park & Ride-Plätze zu nutzen, wurde wild geparkt. Mehr als 300 Wildparker registrierte das Ordnungsamt, einige Autos wurden auch gleich abgeschleppt. Bei RB ist man mit der Situation auch nicht zufrieden – und sieht auch die Stadt in der Pflicht.

Leipzig. Autos, die auf Gehwegen parken, auf Kreuzungen und vor Feuerwehrzufahrten: Während die Park & Ride-Parkplätze am Rande Leipzigs größtenteils leer bleiben, herrscht rund um die Champions-League-Partie von RB gegen Real Madrid das bei Heimspielen der Roten Bullen übliche Chaos. Da die Parkplätze rund um das Stadion bei Weitem nicht ausreichen, weichen die Besucherinnen und Besucher wieder auf alle anderen Flächen aus, auf denen man ein Auto abstellen kann.

Am Dienstagabend beginnt das Verkehrschaos zwei Stunden vor dem Anpfiff. Auf den Straßen bilden sich endlose, rote Lichterketten der Rücklichter in Richtung Stadion. Auf der Kreuzung Marschnerstraße/Jahnallee etwa geht gar nichts mehr, die Fahrzeuge stehen dort in alle Richtungen. In der Mainzer Straße wird der Gehweg komplett zugeparkt, sogar Straßenschilder werden dafür von Autofahrern verrückt. Das Ordnungsamt fährt vor dem Spiel vorbei – zumindest an keinem der Autos dort findet sich ein Zettel.