Fan-Beben, Stromausfall und Dutzende Leichenwagen: Das war der Samstag in Leipzig

Wie geht es Ihnen in diesem Gewusel? Ganz schön was los überall, oder? Leipzig steckt mitten im bislang besucherstärksten Wochenende des Jahres. Zehntausende Goths tummeln sich auf der agra und in der City, um das Wave-Gotik-Treffen 2023 zu zelebrieren. Mit ihrem Leichenwagenkorso vom Leipziger Augustusplatz bis zum Südfriedhof stellten sie heute Nachmittag eine Verkehrsbehinderung der eher unüblichen Art dar.

Während sich Dutzende Leichenwagen für die Abfahrt bereit machten, brachten mal eben um die 3500 Fans von RB Leipzig den Marktplatz zum Beben. Das Video dazu können Sie auch hier nachschauen. Bei ihrem anschließenden Fanmarsch zum ausverkauften Stadion ließen sie keinen Zweifel daran, wer am Ende des Nachmittags die Partie RBL vs Schalke 04 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga für sich entscheiden wird. Und sie sollten Recht behalten: RB bezwang Schalke ohne Erbarmen und siegte letztlich 4:2.

Tausende Fans von RB Leipzig haben sich am Samstag vom Markt aus gemeinsam auf den Weg zum letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Schalke 04 gemacht. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Mit erheblichen Verkehrseinschränkungen müssen Leipzigerinnen und Leipziger auch noch im Laufe des Samstagabends rechnen. Nicht nur zahlreiche WGT-Konzerte finden statt, auch der österreichische Alpenrocker Andreas Gabalier wird in der ausverkauften Arena seine Hits der Tour „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ zum Besten geben. Viele Tausend Gäste werden dazu in Leipzig erwartet. Welche Straßen von Sperrungen und Parkverboten betroffen sind, erfahren Sie hier.

In den Leipziger Stadtteilen Reudnitz und Anger-Crottendorf war am Samstagnachmittag großflächig der Strom ausgefallen. © Quelle: screenshot netz-leipzig.de

Stromausfall in Leipzig: Haushalte in Reudnitz und Anger-Crottendorf ohne Elektrizität. Am frühen Samstagnachmittag ist es im Leipziger Osten zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Am frühen Samstagnachmittag ist es im Leipziger Osten zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. In Reudnitz und Anger-Crottendorf sind zahlreiche Haushalte ohne Strom, auch Ampeln sind ausgefallen.

„Memento Mori“: So war das Konzert von Depeche Mode auf der Leipziger Festwiese. Die Synth-Pop-Legenden von Depeche Mode bewiesen am Freitag auf der Festwiese die Zeitlosigkeit ihres Sounds. Vor allem Frontmann Dave Gahan begeisterte die 70.000 Fans mit seiner Stimme und Performance. Mein Kollege Christian Neffe war dabei. Die Synth-Pop-Legenden von Depeche Mode bewiesen am Freitag auf der Festwiese die Zeitlosigkeit ihres Sounds. Vor allem Frontmann Dave Gahan begeisterte die 70.000 Fans mit seiner Stimme und Performance. Mein Kollege Christian Neffe war dabei. Lesen Sie hier seinen Konzertbericht.

Warum kommen Dirk Oschmanns Ost-West-Thesen so gut an? Seit mehr als 30 Jahren wird der Osten Deutschlands vom Westen verhöhnt - sagt Buchautor und Professor Dirk Oschmann aus Leipzig. Damit kommt er gut an, jedenfalls bei seinen ostdeutschen Fans. Nun trat Oschmann erstmals im Westen der Republik auf. Was sagen die, die gemeint sind? Seit mehr als 30 Jahren wird der Osten Deutschlands vom Westen verhöhnt - sagt Buchautor und Professor Dirk Oschmann aus Leipzig. Damit kommt er gut an, jedenfalls bei seinen ostdeutschen Fans. Nun trat Oschmann erstmals im Westen der Republik auf. Was sagen die, die gemeint sind? Meine Kollegin Denise Peikert hat das analysiert.

Andris Nelsons, das Gewandhausorchester und Leipzigs beste Chöre mit Mahlers gewaltiger Achter. Weil sie‘s können: Andris Nelsons, das Gewandhausorchester und Leipzigs beste Chöre beenden die zweiten Leipziger Mahler-Festtage mit drei Aufführungen der gewaltigen Achten. Weil sie‘s können: Andris Nelsons, das Gewandhausorchester und Leipzigs beste Chöre beenden die zweiten Leipziger Mahler-Festtage mit drei Aufführungen der gewaltigen Achten. LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher hat genau hingehört.

Besondere Gottesdienste am Pfingstsonntag: Um 9.30 Uhr beginnt ein Festgottesdienst in der Thomaskirche . Darin erklingt von J. S. Bach die Kantate „Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“. Ausführende sind Gesangssolisten, der Thomanerchor und der Thomas-Schulchor unter Leitung von Andreas Reize. An der Orgel musiziert Johannes Lang.

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek beim WGT: Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor wird beim Wave-Gotik-Treffen aus seinem Psychothriller „Mimik“ lesen (28. Mai, 15.30 Uhr, agra-Halle 4.2).





