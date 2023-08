Randale bei Lok-Leipzig-Spiel: So reagieren Leserinnen und Leser in den sozialen Netzwerken

Kripo ermittelt

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags nach blutigem Streit am Lindenauer Markt

Ein Diebstahl eskaliert in Gewalt: Die Kripo ermittelt nach einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen auf dem Lindenauer Markt in Leipzig. Zwei Männer wurden schwer verletzt, einer davon schwebt in Lebensgefahr.