Fanfaren zum Sektfrühstück – Leipzig sieht den Schornstein fallen

was für ein Spektakel am Sonntagvormittag: Der 170 Meter hohe Schornstein auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerkes „Max Reimann“ wurde gesprengt und an viele Ecken im Süden der Stadt machten sich die Leute auf, um das Schauspiel zu verfolgen. Viele hatten eine Kamera dabei und hielten die letzten Augenblicke des Schlots damit fest. Andere genossen einfach den Sonntag und brachten sich auch kleine Leckereien mit.

„Wir sehen den Schornstein von Reudnitz aus und frühstücken jetzt erstmal schön“, sagen Jeanette und Daniel aus Reudnitz. Sie stoßen fünf Minuten vor der Zündung mit Sekt und Bier an, kurz darauf ertönt die Sicherheitsfanfare. Mein Kollege Paul Hildebrandt war mit seinem Fahrrad unterwegs und hat die Leute befragt, weshalb die Esse eine so große Faszination auf die Menschen ausübt. Besonders voll war es in der Pfeffingerstraße in Connewitz. Der Schornstein gehörte hier jahrzehntelang zum Straßenbild und war von dort gut sichtbar.

Es ist 11.40 Uhr, als Ulrike Matthes (40) an diesem Sonntagmittag am Gleisdreieck an der Arno-Nitzsche-Straße vor die Mikrofone trat. Die dichten Staubwolken haben sich inzwischen verzogen, aber sie wirkte noch immer sehr angespannt. Vor gut anderthalb Stunden hat die Diplom-Ingenieurin für Baumanagement und Sprengmeisterin Leipzigs Skyline mit einem Knall für immer verändert. „Die Sprengung war eine Punktlandung“, sagt sie. Meine Kollege Frank Döring durfte sich mehrere Stunden im Sperrkreis aufhalten, die Vorbereitungen beobachten und am Ende auch mit Ulrike Matthes sprechen. Lesen Sie hier alle Informationen vom Vormittag.

Tag des offenen Denkmals in Leipzig. Aiko Wulff führt die Besucher durch die Reste des alte Schwimmstadion am Sportforum. © Quelle: Kempner

Franz Hohler ist in der Schweiz ein Star. Viele Eidgenossen kennen ihn aus dem Kinderfernsehen. Der inzwischen fast 80-Jähirge hat sich aber auch als Autor einen Namen gemacht. Die Inselbühne in der naTo freut sich auf „Das Zugsunglück“. Damit sind die Leipzigerin Elisabeth Hart und ihr Schweizer Kollegen Rhaban Straumann zu Gast. Los geht‘s um 20 Uhr. „Wir sind Nachbarn, keine Feinde“ heißt eine neue Ausstellung der Kunstgruppe Sagart in der Peterskirche. Die Schau versammelt Künstler aus verschiedenen Ländern wie Ukraine, Russland, Israel, Palästina, Moldawien und Deutschland. Es geht um Krieg, Vertreibung und Flucht. Geöffnet ist von 9.30 bis 18 Uhr.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Ihr

Matthias Roth

Newschef

