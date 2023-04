﻿FAQ zu E-Scootern: Welche Gefahr geht von den Akkus aus?

Leipzig. Beim Brand in einer Lagerhalle im Leipziger Norden standen Tausende E-Scooter in Flammen. Wir beantworten wichtige Fragen rund um die Gefährlichkeit von Akkus.

Geht von Akkus in E-Fahrzeugen eine Gefahr aus?

In der Regel sind in E-Autos, E-Bikes oder E-Scootern Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Sie enthalten das Metall Lithium, das leicht brennbar ist. Genaue Zahlen von brennenden E-Autos und anderen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen liegen nicht vor. Generell geht von E-Autos aber keine größere Gefahr aus als von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor, wie die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes einschätzt. Dazu haben die Feuerwehren Experimente durchgeführt.

Wie kann sich ein Akku in Brand setzen?

Ursache kann das Laden eines zu kalten oder zu warmen Lithium-Ionen-Akkus sein, heißt es beim Feuerwehrverband. Auch eine Überladung eines solchen Akkus sowie eine nicht ausreichende Luftzirkulation um den Akku herum kann zu Bränden führen. „Akkus sollte man grundsätzlich gut behandeln“, meint Torsten Kolbe, Sprecher der Leipziger Feuerwehr. Dazu gehöre auch, dass man Akkus nur mit dem dafür vorgesehenen Originalladegerät laden sollte.

Was ist noch beim Laden zu beachten?

„Sowohl das Ladegerät als auch die Batterie erwärmen sich beim Laden. Laden Sie die Antriebsbatterie deshalb am besten in kühler und belüfteter Umgebung“, empfiehlt der Automobilclub ADAC. Zu beachten sei ferner beim Laden eines E-Scooters, dass weder das Ladegerät noch die Batterie auf leicht brennbaren Untergründen (Papier oder Teppich) stehen sollten. Die Geräte sollten auch niemals abgedeckt werden. Der Ladevorgang müsse in trockenen Räumen erfolgen. „Regen oder Bodennässe können zu Kurzschlüssen und sogar Bränden führen. Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Brand- und Verletzungsrisiko.“ Feuerwehrsprecher Kolbe: „Akkus nie in den Wohnungen und immer unter Aufsicht laden. Gut geeignet sind Garagen. Zur Not geht auch der Balkon.“

Was ist bei der Pflege von E-Rollern zu beachten?

Gegen Spritzwasser sind die Fahrzeuge in der Regel geschützt, heißt es beim ADAC. „Die Reinigung mit Hochdruckreinigern, Wasserstrahl oder auch mit Druckluft jedoch wird von den Herstellern normalerweise untersagt.“ Elektrische Anschlüsse sollte man am besten mit einem trockenen Tuch oder Pinsel reinigen.

Welche Gefahr geht von beschädigten Akkus aus?

Batterien, die beschädigt sind – etwa nach einem Roller- oder Fahrradsturz –, dürfen nur dann wieder geladen werden, wenn sie ein Fachmann geprüft hat, sagt Feuerwehrmann Kolbe. Beim Laden könnte es sonst zu einem Kurzschluss kommen.

Was vertragen Akkus besonders nicht?

Lithium-Ionen-Akkus mögen es nicht, wenn sie vollständig entladen sind, sagt Kolbe. Aufgrund der chemisch möglichen Reaktionen neigen solche Akkus zu Selbstentzündung. Man erhöht die Lebensdauer des Aggregats durch Nachladen in einem Zeitraum zwischen vier und acht Wochen. Der optimale Ladezustand beträgt rund 60 Prozent der Ladeanzeige. Batterien sollte man auf keinen Fall dauerhaft an das Ladegerät anschließen, auch das kann sie schädigen.

Was sollte man bei einem Brand unternehmen?

„Sollte doch mal ein Akku brennen, nicht die Nerven verlieren“, rät Kolbe. Man sollte den Akku vom Netz trennen und wenn nötig, die Feuerwehr rufen. Brennende Akkus können mit viel Wasser gelöscht werden. „Auch nach dem erfolgreichen Löschen kann ein Akku erneut brennen“, so Kolbe. „Wir empfehlen, Akkus auch danach noch zu kühlen – etwa in einem mit Wasser gefüllten Eimer.“