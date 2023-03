﻿Farbe, Form und Plattenbau: Vier Künstler zeigen ihre Werke im Leipziger Landgericht

Eine Künstlerin stammt aus dem Iran, ihr Kollege ist promovierter Soziologe: Vier Maler, Grafiker und Zeichner stellen ihre Werke im Landgericht Leipzig aus. In der Reihe „Kunst und Justiz“ geht es diesmal auch um die Freude an den Nebensächlichkeiten des Alltags.

Vier Künstler mit sehr unterschiedlicher Bildsprache stellen im Landgericht aus, hier: Jurit – Deep reflection on sex, life, love, death, You name it (please).

Leipzig. Es geht ihnen auch um die Freude an den Nebensächlichkeiten des Alltags: Vier Künstler aus Leipzig stellen ab 20. April in der Reihe „Kunst und Justiz“ ihre Werke bis Ende Juni im Landgericht Leipzig aus. Der Titel der Exposition ist auf vielfältige Weise interpretierbar: „Joy“ (zu deutsch: Freude). Allen zu eigen ist eine große Lust an der Erforschung von Farbe als Ausdrucksmittel, sagt die Künstlerin und hier Kuratorin Maria Sainz Rueda. Die ausgestellten Bildwelten öffnen den Blick für die Vielschichtigkeit und Ambivalenz von Emotionen, Erfahrungen und Erinnerungen.

Die Malerin und Grafikerin studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) bei Doris Ziegler, Arno Rink und Neo Rauch und schloss 2007 mit dem Diplom ab. Von 2007 bis 2009 war sie Meisterschülerin bei Neo Rauch. Seither lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Leipzig mit Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland. Im vergangenen Jahr hatte die künstlerische Mitarbeiterin am Institut für Kunstpädagogik an der Universität Leipzig selbst im Justizgebäude in der Harkortstraße ausgestellt. Nun bereitet sie für Kollegen, deren Arbeiten sie sehr schätzt, eine neue Schau vor.

Geprägt durch unterschiedliche Kulturen

Da wäre zum einen Shamin Radmand aus dem Iran, die seit 2015 in Leipzig lebt. „Sie malt und betreibt außerdem den Kunstraum „Porte“ in Plagwitz“, so Maria Sainz Rueda. Studiert habe sie im Iran und in Indien. „In ihren Bildern fließen diese unterschiedlichen Kulturen, die sie geprägt haben, ein und gehen Wechselwirkungen mit den Einflüssen der neuen Wahlheimat Leipzig ein, die sie zu einer poetischen Bildsprache verwebt.“

Der seit 2000 in Leipzig lebende Künstler, der unter dem Namen Jurit firmiert, ist zwischendurch auch als Verfasser von Texten und als Ausstellungsdesigner tätig. Nach seiner Promotion als Soziologe in Leipzig fand er zur Zeichnung und Malerei, in der er sich unter anderem mit der „Formensprache der Kunst der Renaissance und des Barock im Hinblick auf ihre Aktualität in Form und Inhalt beschäftigt“, wie die Kuratorin erzählt. „Er malt in langsam sich aufbauenden Öllasuren auf Leinwand mit einer großen Neigung zur expressiven Farbe.“

Private Innenräume, urbaner Außenraum

Benjamin Badock setzt sich auf seinen farbintensiven Hochdrucken unter anderem mit der Formenwelt der Plattenbauarchitektur auseinander. Die im Landgericht ausgestellte Serie „Aufstellung“ zeigt Portraits von Menschen im Stadtraum und in ihren Wohnungen, private Innenräume treffen auf urbanen Außenraum. Grundlage dafür ist das große Bildarchiv des gebürtigen Chemnitzers, der hauptsächlich im Medium der Druckgrafik und Zeichnung arbeitet, aber auch intensiv fotografiert. Studiert hat Badock in Braunschweig, seit vielen Jahren lebt er in Leipzig.

Franca Franz hat unter anderem Malerei an der HGB in der Klasse von Anette Schröter studiert. Die Malerin und Zeichnerin, arbeitet auch mit Objekten, die sie aus ungewöhnlichen Materialien herstellt – zur Zeit hauptsächlich aus Filz. Ihre Motive findet sie in alltäglichen Situationen, wie auch in Träumen. Durch leichte Verfremdungen stelle sie infrage, was real oder fiktiv ist, lasse wie ein Mythos erscheinen, was eigentlich alltäglich ist, und zum Alltag werden, was surreal, paradox oder einfach seltsam ist, schreibt die Autorin Annkathrin Kohout.