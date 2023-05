﻿Beeindruckendes Farbenspiel: Hier lockt Leipzigs Blütenpracht

Leipzig. Der Frühling hat ein bisschen länger gebraucht dieses Jahr in Leipzig. Jetzt ist er da. Die Bäume blühen. Und gerade die kräftigen Farben der Kirschbäume sind unübersehbar.

Die Kirschbäume stehen in voller Blüte und erstrahlen in Rosa oder Weiß. Der Blütenzauber ist ein echter Hingucker und ein beliebtes Fotomotiv. Wo die Kirschbäume in der Messestadt besonders schön blühen, haben wir zusammengestellt.

Die Blüte am Grassi-Museum: ein Klassiker

Das wohl bekannteste Motiv in Leipzig: die blühenden Bäume vor dem Grassi-Museum. Die japanischen Zierkirschen sind beliebtes Fotomotiv und Hintergrund unzähliger Selfies. Die Grünfläche am Johannisplatz ist im Frühjahr nicht nur Treffpunkt für Fotografen, sondern wird auch gerne für Picknicks vor der wunderschönen Blüten-Kulisse genutzt.

Nicht rosa, sondern strahlend weiß blühen die Vogel-Kirschen an der Thomaskirche in der Innenstadt. Mit dem kleinen Brunnen und den Bänken unter den Bäumen bietet die Fläche zwischen Petersstraße und Thomasgasse gute Gelegenheit, den Frühlingszauber richtig zu genießen. Unter dem weißen Blütendach sitzt es sich herrlich.

Die Kirschen an der Thomaskirche leuchten in hellen Farben. © Quelle: Nicole Grziwa

Etwas weiter außerhalb, im Norden von Leipzig, blüht es weiß und rosa rund um das Gelände der Neuen Messe. Schon zur Buchmesse standen die Bäume in ihrer bunten Pracht bereit – hier lohnt es sich also, schnell zu sein.

Helle Pracht im Leipziger Westen

Wer im Leipziger Westen unterwegs ist, kann Kirschblüten in der Industriestraße zwischen Stelzenhaus und Konsumzentrale bewundern. Hier laden Bänke zum Verweilen unterm Blütendach ein. Die Bäume blühen übrigens in Weiß.

Westlich vom Neuen Rathaus in der Innenstadt stehen einige Kirscharten im kleinen Park „Apels Garten“. Die Bäume blühen in einem breiten Spektrum zwischen rosa, rot und weiß. Die Stadt erfasst übrigens alle Bäume in Leipzigs Straßen und Parks in einem Baumkataster.

Aber: Auch abseits der Kirschblüte gibt es noch einige farbenfrohe Exemplare im Stadtgebiet und im Umland zu entdecken.