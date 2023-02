﻿So wird der Rosensonntagsumzug in Leipzig

Diesen Sonntag ist es soweit: Das Narrenvolk in Leipzig freut sich auf den 24. Leipziger Rosensonntagsumzug. Geschmückte Wagen fahren durch die Innenstadt, als Abschluss und Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssaison. Lesen Sie hier, wo Konfetti und Bonbons fliegen – und wo aus Sparzwängen möglichst nicht.

Leipzig. Stimmung und Konfetti, Bonbons und „Helau“-Rufe kehren nach zwei Jahren Pause in die Leipziger Innenstadt zurück. Das Förderkomitee Leipziger Karneval (FKLK) lässt seine Wagen wieder rollen – beim 24. Leipziger Rosensonntagsumzug am 19. Februar. Los geht’s um 14 Uhr am Brühl, Ende ist gegen 17.15 Uhr auf dem Markt. Schaulustige sind herzlich willkommen.