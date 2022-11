﻿Vorfreude auf 11.11. wächst: Das haben Leipzigs Faschingsvereine vor

Die närrische Zeit steht vor der Tür und in Leipzigs Faschingsvereinen herrscht Vorfreude. Die LVZ hat sich umgehört, wie die Vorbereitungen laufen.

Der DHfK-Fasching am 26. Januar 2019 auf dem Sportcampus in der Jahnallee.

Leipzig. Die Faschingssaison steht vor der Tür und Leipzigs Faschingsfans können sich nach zwei Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen wieder auf vollumfängliche Veranstaltungen und Festumzüge freuen.

Die LVZ hat sich bei einigen Vereinen der Messestadt umgehört, wie die Planungen laufen und wie es um die närrische Stimmung steht.

Start der Faschingssaison in Leipzig: Löwin Leila übernimmt den Schlüssel im Rathaus Leipzig

Los geht es traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr mit der "Stürmung" des Rathauses. Das Wappentier des Leipziger Faschings "Löwin Leila" wird anschließend den Schlüssel zur Stadt übernehmen. "Die Vorfreude ist groß", sagt Steffen Hoffmann, Präsident des Förderkomitees Leipziger Karneval. Das "Hufescharren" sei deutlich zu spüren.

Das diesjährige Motto des Komittees laute: "Kein Strom, kein Gas, kein Sprit, die Narren ham' das Radl mit", berichtet Hoffmann. Die großen Umzüge beginnen erst im Frühjahr 2023, doch einige Vereine legen auch schon in den kommenden Wochen mit der närrischen Feierei los. "Vorglühen fürs Große" nennt das der Förderkomittee-Präsident.

Elferrat der Mediziner veranstaltet zweitägigen Fasching

Der studentische Elferrat der Mediziner etwa veranstaltet einen zweitägigen Novemberfasching im Werk 2. Unter dem Motto "Medstock - Peace, Love & Pfeffi" wird es am 11. und 12. November jeweils ab 20 Uhr ein buntes Programm geben.

„Wir sind heiß“, sagt Christoph Wick, Vorstandsmitglied des Leipziger Medi-Faschings. „Endlich können wir wieder zum regulären Datum feiern.“ Während der letzten Saison hatten viele Leipziger Vereine ihre Veranstaltungen in die Sommermonate verlegt.

Der Ba-Hu Elferrat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig plant zur Saisoneröffnung am 11.11. eine Faschings-Vorlesung, die nach der üblichen symbolischen Machtübergabe des Rektors an die Vereinsmitglieder stattfinden soll. Ab 20 Uhr hält der studentische Verein außerdem seinen "kleinen" Fasching in der Moritzbastei ab.

Hartmannsdorfer Carnevals Club HCC feiert 40-jähriges Bestehen

Der Hartmannsdorfer Carnevals Club (HCC) hat in diesem Jahr noch einen Grund mehr zu feiern. Der Verein besteht seit 40 Jahren und zelebriert diesen Anlass am 11. November mit einer Gala für geladene Gäste.

Damit ist jedoch nicht genug: Einen Tag später veranstaltet der HCC die offizielle Eröffnung der Faschingssaison in der Bienenfarm Kern in Rehbach. "Unsere Gruppen haben zwei Jahre trainiert", berichtet Vereinsvorsitzender Günter Wiehl, "jetzt können sie das endlich präsentieren."

"Wir sind unglaublich froh, dass wir endlich wieder auftreten können", sagt auch Daisy Franz, Präsidentin des Leipziger Carneval Club Firlefanz. Ihr Verein feiere den Auftakt am 26. November mit einer Faschingstanzparty im Kulturhaus Eutritzsch. Mit Blick auf den großen Umzug im Frühjahr wünscht sich die Vereinsvorsitzende, dass dieser normal stattfinden wird.

Bisher keine hygienischen Auflagen

"Wir hoffen, dass die Regierung uns keinen Strich durch die Rechnung macht", sagt Monika Antrack vom Markranstädter Karnevalsverein CC-AS. Bisher seien keine hygienischen Auflagen bekannt, sagt Förderkomittee-Präsident Hoffmann – und ergänzt: "Wenn Narren nicht mit Masken umgehen können, wer denn dann?"

