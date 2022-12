Feuer in Wohnhaus

Feuer in Wohnhaus

Feuer in Wohnhaus Feuer in Wohnhaus

Rätselhafter Tod in der Leipziger Harkortstraße

Was geschah am 2. Advent beim Wohnungsbrand in der Harkortstraße? Die Ermittler stießen auf eine Leiche, deren Geschlecht bislang unbekannt ist. Ob der Tod schon vor dem Brand eintrat, soll eine Obduktion klären.