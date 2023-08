Leipzig. Ob Mobilitäts- und Klimapolitik oder auch Stadtentwicklung – aus Sicht der Liberalen gehen in Leipzig durchaus viele Schritte in die richtige Richtung. „Unser Leipziger Problem ist nur: Wir wollen immer gleich 120 Prozent und brauchen dann dafür sieben Jahre“, nennt FDP-Kreisvorsitzende Natalie Mattikau einen der Gründe, warum es an vielen Stellen hakt. „Wir müssen aber das Tempo jetzt hochdrehen. Wir könnten mit 80 Prozent sofort starten.“

Mattikau hat Maschinenbau studiert, fährt mit dem Auto täglich zur Arbeit, ansonsten in der Stadt meist nur Rad. Dieselbe Energie, mit der sich die Kommune auf den Ausbau des Radverkehrs fokussiert, vermisst sie beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), mit 135 Millionen Fahrgästen im Jahr allein bei den Leipziger Verkehrsbetrieben die tragende Säule der Leipziger Mobilitätswende. „Doch das ÖPNV-Angebot in der Stadt stimmt einfach nicht“, beklagt sie.

Leipzigs FDP-Vorsitzende Natalie Mattikau: „Unser Leipziger Problem ist: Wir wollen immer gleich 120 Prozent und brauchen dann dafür sieben Jahre.“ © Quelle: privat

S-Bahn fährt am Güterverkehrszentrum vorbei

Mehr als eine Stunde wäre sie „mit mehrfachem Umsteigen“ unterwegs, wollte sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit im Leipziger Norden kommen. 50 Minuten brauche sie mit dem Fahrrad, mit dem Auto nur 25 bis 30 Minuten. Dabei fährt die S-Bahn am Güterverkehrszentrum, wo Tausende Menschen arbeiten, vorbei. Über einen Haltepunkt wird seit vielen Jahren diskutiert, aber eben nur geredet.

Kein Einzelfall. „Wie sieht denn das Verkehrskonzept für Beiersdorf aus?“, fragt FDP-Vizekreisvorsitzender Robert Hesse. Auch bei dieser jüngsten Industrieansiedlung am Stadtrand bleibt der ÖPNV bislang außen vor. Dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wirft er daher gar Doppelmoral vor: „Er fährt Dienstwagen und lässt sich abholen. Dann soll er auch damit aufhören, zu erzählen, dass die Stadt vom Auto befreit werden müsse.“

Kostenlose Parkplätze für E-Autos

Es brauche überdies mehr Anreize, um den Umstieg auf Elektromobilität zu beschleunigen und damit schneller zu einer Reduzierung von Lärm und Treibhausgasemissionen zu kommen, fordern die Liberalen. E-Autos sollten deshalb öffentliche Parkplätze kostenlos nutzen dürfen, das Bewohnerparken für elektrisch angetriebene Pkw solle ebenfalls nichts mehr kosten – im Gegenzug könnten die Gebühren für die Parkausweise (derzeit 30,70 Euro) um mindestens 50 Euro pro Jahr erhöht werden. Außerdem will die FDP, dass fünf Prozent der öffentlichen Stellplätze im Stadtbezirk Mitte bis Ende 2025 mit Ladesäulen ausgestattet werden.

Seit Ende vergangenen Jahres diskutieren die Freidemokraten solche Themen für ihr künftiges Wahlprogramm. Einige weitere Eckpunkte stehen schon fest: Die Digitalisierung in der Stadtverwaltung müsse schneller gehen. Auch sollten Behörden der wachsenden Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung tragen und Englisch als Zweitsprache stärker einsetzen.

Kostenlose Bankkonten für Vereine

Jahrzehntelang galt die FDP als reine Wirtschaftspartei, doch inzwischen spielt sie immer stärker auch in den Debatten um den ÖPNV, das Wohnen und die Lebensqualität mit. „Die Themen haben sich geändert“, sagt FDP-Chefin Mattikau. Und mit ihnen wandele sich auch die Partei.

Die Liberalen sind in der aktuellen Ratsversammlung mit drei Stadträten vertreten, die mit einer Kollegin der Piratenpartei die kleinste Gruppe, die Freibeuter-Fraktion, bilden. Diese will noch in dieser Wahlperiode über den Stadtrat beispielsweise ein kostenfreies Basiskonto für eingetragene Vereine bei der Sparkasse auf den Weg bringen. Denn Kontogebühren stellten für viele Ehrenamtliche, die einen immensen Beitrag zum Gemeinwohl leisteten, eine unnötige Belastung dar.

Bewerbung als Cannabis-Modellkommune

Auch forciert die Fraktion eine Bewerbung Leipzigs als Cannabis-Modellkommune, die sie im Rat beantragt hat. Bei diesem von der Bundesregierung geförderten Projekt würde Unternehmen die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen erlaubt.

Kann sich vorstellen, noch einmal zur Wahl anzutreten, hat sich aber noch nicht entscheiden: Freibeuter-Fraktionsvorsitzender Sven Morlok (FDP). © Quelle: André Kempner

Wärmeplan wird Thema im Wahlkampf

Der kommunale Wärmeplan, der im Frühjahr 2024 der Öffentlichkeit vorgelegt und ein Schlüsselelement auf dem Weg zur Klimaneutralität Leipzigs bis 2040 werden soll, wird nächstes Jahr ein zentrales Thema im Wahlkampf sein. Denn dann geht es konkret darum, wo künftig Fernwärme ausgebaut wird, wo Gas oder nur Strom anliegen werden – und welche Folgen das für den Einzelnen hat. Der Vorsitzende der Freibeuter-Fraktion, Sven Morlok, warnt hier vor allzu hohen Erwartungen. „Die Frage ist doch: Können wir eigentlich in den nächsten Jahren in diesen Größenordnungen die ganze Stadt aufbuddeln?“, sagt er. Klimaschutz sei unbestritten nötig, „aber er muss auch machbar sein.“

Es sei als kleinste Fraktion unter den 70 Stadträten nicht immer einfach. „Aber man kann auch als kleine Fraktion etwas erreichen“, findet Morlok, der sich noch nicht entschieden hat, ob er sich wieder zur Wahl stellt. So hatte seine Fraktion jüngst einen Vorstoß unternommen, dass Verkehrsraumänderungen, die den Wirtschaftsverkehr einschränken, dem Stadtrat vorzulegen sind. „Das ist letztlich nur an einer Stimme gescheitert“, sagt Morlok. Dies zeige, dass das Thema viele Menschen bewegt. „Es lohnt sich, auch als kleine Fraktion Initiativen zu starten.“

