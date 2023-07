Fehlende Bremsen: Radfahrer kollidiert in Schleußig mit Polizeiauto

„Keine Einzelfälle“

Angriff auf Asylunterkunft: Sachsens Flüchtlingsrat kritisiert Normalisierung von Hetze

Am Sonntag waren Vermumte in Sebnitz (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in eine Asylunterkunft eingedrungen und griffen dort Geflüchtete an. Der Sächsische Flüchtlingsrat beklagt in diesem Zusammenhang auch die Verschiebung von „Grenzen des öffentlich Sagbaren“.